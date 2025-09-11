Tulsa, Nena Daconte y M. Ward llenarán de música las ‘Noches eclécticas’ del Palacio de Viana

El Palacio de Viana de Córdoba prepara un otoño cargado de cultura con citas como el ciclo de conciertos Noches Eclécticas, ya un clásico en estas fechas, que recibirá a tres figuras de gran relevancia en sus respectivos géneros musicales.

Miren Iza, Tulsa

La primera noche ecléctica será el 19 de septiembre de la mano de Tulsa, nombre artístico de la compositora vasca Miren Iza, ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales. Tulsa, que puso voz al grupo Electrobikinis antes de iniciar su andadura en solitario, tiene previsto ofrecer en Córdoba un concierto íntimo, pero lleno de hits. Su música es una mezcla de indie, folk, rock e indie pop en la que combina letras personales y emociones con guitarras y textos que hablan de miedos y esperanzas.

Mai Meneses, Nena Daconte

El 26 de septiembre, el escenario de Viana estará ocupado por la madrileña Nena Daconte, o lo que es lo mismo, Mai Meses, una de las cantantes con un paso más fugaz por Operación Triunfo. La cantante autoeditó su primer disco junto al músico Kim Fanlo, de quien se separaría después, para proseguir su andadura musical ella sola, centrada en su lado más pop. Abandonó la música durante unos años y regresó en 2019, justo antes de la pandemia, con el EP titulado Suerte. La respuesta del público la llevaría en 2020 a publicar su single Hojas secas hasta 2024, cuando presentó Vuelve, la canción que compuso en Operación Triunfo. Nena Daconte explora en sus canciones temas como el amor, la soledad, el desamor y el paso del tiempo, generando un sonido con toques comerciales e indie. Daconte, que no se ha prodigado demasiado por Córdoba, ofrecerá un concierto en acústico en el que dar voz a sus pensamientos y melodías.

M. Ward

El colofón del ciclo lo pondrá M. Ward, el compositor estadounidense al que algunos denominan el nuevo Boby Dylan. Matthew Stephen Ward combina elementos del blues, el country, el fock y el rock and roll para crear una de las obras más personales y sugerentes dentro de la escena alternativa de Estados Unidos. Ward utiliza la técnica del fingerpicking para dotar de un sonido añejo y característico a su guitarra. También es conocido por su voz peculiar y porque ahora también canta en español. Desde San Diego y Londres, M. Ward aterrizará en Córdoba el sábado 4 de octubre con una propuesta que promete una noche inolvidable.

Todos los conciertos de Noches eclécticas tendrán lugar en el Patio de las Columnas, con acceso por la calle Rejas de Don Gome, a las 21.30 horas, aunque las puertas se abren media hora antes. Las entradas se venden al precio único de 15 euros en el Palacio de Viana o en su web.