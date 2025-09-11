El poeta cordobés Carlos Clementson se revela en la mirada de más de 50 artistas

Más de cincuenta artistas de renombre han prestado sus obras para la exposición Colores y formas para un poeta, una de las actividades organizadas para rendir homenaje al poeta cordobés Carlos Clementson.

El autor, conocido fundamentalmente por su dedicación a la lírica y a la poesía, también ha sido un apasionado y entregado crítico de arte, gracias a una sensibilidad que le ha permitido aplicar su sentido literario a la glosa artística. Muchos artistas han sido objeto de sus poemas en una larga trayectoria que se plasmó en el libro El color y la forma, donde recogió un compendio de poesías cuya raíz está en las artes plásticas.

En este contexto, más de cincuenta artistas participan estos días en la exposición, que ha sido comisariada por Miguel Clementson, director de la Escuela Mateo Inurria, y que ocupa el Teatro Cómico Principal. Se podrá visitar hasta el próximo 20 de septiembre. En ella, los interesados podrán contemplar fotografías, obras pictóricas y esculturas realizadas ex profeso para la muestra, otras de autores a los que Carlos Clementson dedicó alguno de sus poemas y también obras aportadas por los artistas en reconocimiento de su amistad.

El propio Carlos Clementson ha dicho en alguna ocasión que se considera un poeta pintor aunque su vocación literaria acabó eclipsando su impulso artístico, que se ha revelado en su forma de entender la literatura.

La lista de artistas participantes es larga y en ella figuran autores de gran renombre en Córdoba como Mario López, Antonio Povedano, Ginés Liébana, Juan Vacas, Rafael Botí, Aurelio Teno, Lola Valera, Rafael Botí, Julia Hidalgo, Juan Zafra, José Duarte, Juan Cantabrana, Marco Augusto Dueñas, Carmen polonio, Antonio Bujalance, Montserrat del Valle, Pedro Bueno, Tomás Egea, Gustavo Gillman, José Garnelo y Alda, Ángel López Obrero, Pedro Bueno, Francisco Alarcón, David Sancho o Javier Bassecourt, entre otros muchos.