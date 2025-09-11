El espectáculo homenaje a Queen regresa a Córdoba este viernes

El espectáculo homenaje a Queen regresa a Córdoba el próximo viernes 13 de septiembre, la ciudad de Córdoba recibirá nuevamente a la banda tributo God Save the Queen, en una presentación que tendrá lugar en el teatro de la Axerquía. Este grupo, que lleva 25 años interpretando la música de Queen, ofrecerá un repertorio que recorre la historia de la icónica banda británica desde sus inicios en 1973 hasta el álbum Made in Heaven (1995), publicado tras la muerte de Freddie Mercury.

Con más de dos horas de duración, el show incluye algunos de los temas más emblemáticos de Queen, como Bohemian Rhapsody, Love of My Life, We Are the Champions y We Will Rock You. La propuesta ha sido valorada internacionalmente por su fidelidad en la interpretación, la calidad sonora y la puesta en escena, destacándose especialmente la labor de Pablo Padín en el papel de Freddie Mercury.

God Save the Queen ha recorrido numerosos escenarios en América, Europa y otras regiones, con presentaciones en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, México DF, Madrid y Liverpool. En esta última, se presentaron frente a más de 35 mil personas en el Mathew Street Festival.

El regreso a Córdoba se enmarca dentro de la gira mundial “World Tour 2025”, y representa una oportunidad para que el público local vuelva a disfrutar de una recreación musical que sigue manteniendo viva la figura y el legado de Queen.