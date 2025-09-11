India Martínez brilla en el homenaje de los Latin Grammy a la música de Andalucía

La cordobesa India Martínez fue una de las voces destacadas en la gala Latin Grammy: Celebra la música de Andalucía, celebrada en la noche del miércoles en el Cartuja Center CITE de Sevilla. Un evento en el que se rindió homenaje a Andalucía y a algunos de los artistas más influyentes de la música andaluza. "Voces inmortales y artistas únicos que reflejan la vasta riqueza de talento musical de la región", señalaron desde la organización.

A su llegada al photocall, la cordobesa, que siempre suele sorprender con sus looks, deslumbró con su estilismo, destacado como uno de los más espectaculares de la noche. La cantante optó para la ocasión por un vestido largo en tono marrón chocolate en el que jugó con los efectos de los brillos y las transparencias en un diseño ajustado a su cuerpo. Su melena suelta rizada y un maquillaje acorde con el look dieron el toque final a un estilismo perfecto.

30 artistas en el escenario

Ya en el interior, la compositora cambió su atuendo por un mono blanco de encaje y transparencias con el que ya se la ha visto en muchos de sus conciertos. Así subió al escenario para entusiasmar al público con su quejío y su arte flamenco.

Junto a India Martínez, otros 30 artistas andaluces unieron sus voces en una gala que celebraba el impacto de los cantantes y compositores andaluces en la música latina. Sobre el escenario se pudo ver a David Bisbal, Vanesa Martín, Estopa o Manuel Carrasco, entre otros.

Entre todos rindieron tributo a leyendas como Rocío Jurado, Lola Flores, Camarón de la Isla o Enrique Morente, hasta iconos como Raphael, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Manuel Alejandro y Miguel Ríos.