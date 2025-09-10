La voz de Pablo García-López brilla en el Festival de Música de Cámara de Estambul

El pasado 7 de septiembre en la 5ª edición del Festival de Música de Cámara de Estambul, el tenor cordobés Pablo García-López ofreció un recital memorable junto a Ignacio Prego (clave) y Josetxu Obregón (violonchelo barroco) con su proyecto Trompicávalas Amor.

Estrenado en el Festival de Música de Segura en el 2024, el programa reconstruye el viaje musical entre el Reino de Nápoles y la España del siglo XVII y logra recuperar la memoria del Siglo de Oro a través de la obra de Juan Hidalgo, uno de los compositores más influyentes del barroco hispano, y su diálogo con las ariettas italianas de Monteverdi, Carissimi, Scarlatti o Pasquini.

El próximo 31 de octubre, Trompicávalas Amor llegará finalmente al Teatro Góngora de Córdoba, coincidiendo esta temporada con que Pablo cumple veinte años cantando con la Orquesta de Córdoba. Comenzará participando en octubre en la ópera Iris del Teatro Real, así como en De Sópitu junto a Forma Antiqva en el Real Teatro del Retiro, proyecto que acaban de presentar en disco recientemente.

Pablo García López ha actuado en teatros como la Royal Opera de Lieja, Opéra de Lausanne, Ópera Real de Mascate, Teatro del Capitole de Toulouse, ABAO Bilbao, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid y el Palau de les Arts de Valencia, entre otros.