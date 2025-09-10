La Semana de Montilla con la Pintura alcanza su octava edición este fin de semana con una atractiva programación para todos los públicos que entrelaza talleres de formación, actividades para la infancia, presentaciones literarias y el esperado Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre «Ciudad de Montilla».

La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó la importancia de esta cita en el calendario cultural, que rinde homenaje a José Santiago Garnelo y Alda, y señaló que el evento «se consolida año tras año gracias al apoyo de los patrocinadores, que son el alma y el motor de esta iniciativa cultural».

Programación

El programa arranca con un taller de introducción a la perspectiva en el paisaje, impartido por el artista montillano Antonio Algaba, para continuar con una actividad dirigida al público infantil en el Paseo de Las Mercedes.

A su vez, este jueves, a las 20.30 de la tarde, en la Tahona del Castillo, será el turno de la presentación del libro de acuarela de Carlos Muñoz, que expondrá sus obras en este mismo lugar hasta el próximo 21 de septiembre.

Con todo, el momento más esperado llegará este sábado, cuando las calles de la localidad acojan el Certamen de Pintura Rápida.

Artistas procedentes de distintos puntos de España se desplegarán por distintos enclaves del casco urbano para inmortalizar las obras que concurrirán a este prestigioso concurso.

Como novedad, el domingo 14 de septiembre se estrenará Battle Colour, una propuesta que unirá pintura en vivo y música de DJ en un ambiente abierto a todos los públicos. Además, se contemplan premios para los participantes.