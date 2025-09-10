Arte
'Nuevos Horizontes': el último poemario de Manuel Ruz Feria
La Casa de las Aguas de Montilla acoge este viernes la puesta de largo de esta obra, cuyos beneficios irán a la Asociación Española Contra el Cáncer
La Casa de las Aguas de Montilla abrirá sus puertas este viernes, a las 20.00 de la tarde, para acoger la presentación del libro Nuevos Horizontes, un poemario firmado por Manuel Ruz Feria, maestro de profesión, referente cultural de la ciudad y pregonero de la última edición de la Feria en honor a San Francisco Solano.
El acto, que contará con la participación como presentadora de su nieta, Marta Ruz Alcaide, se enmarca en una cita que trasciende lo meramente literario para convertirse en un gesto de compromiso social. Y es que los beneficios de la venta de ejemplares se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer.
Nuevos Horizontes no solo es un título, sino también una metáfora. Y es que, tal y como reconoce su autor, que ha estado estrechamente vinculado a la vida social, educativa y religiosa de Montilla durante las últimas décadas, «representa un guiño a la esperanza, a la superación y al impulso constante de mirar más allá, incluso en los momentos más difíciles».
