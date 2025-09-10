Así es la alfombra roja de la gala de los Grammy en Sevilla: Aitana, Manuel Carrasco, Alba Flores, Bisbal...

Desfile de famosos por la alfombra roja de los Latin Grammy de la gala Andalucía es Música. No hay rostro que salga en las revistas ni que tenga miles y miles de seguidores en Instagram que no se haya dejado ver por el photocall de la gala que se está celebrando en estos momentos en el Cartuja Center Cite. El homenaje a algunos de los artistas más influyentes de la música andaluza, de Rocío Jurado a Manuel Alejandro, de Alejandro Sanz a Sabina, ha servido de excusa para celebrar estas secuelas de aquella gran gala de los Grammys Latinos que tuvo lugar en noviembre 2023.

La nómina es larga: David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, India Martínez, Aitana, Alba Flores, Alejandro Lerner, Ana Torroja, Ángeles Toledano, Antonio Rey, Ara Malikian, Arcángel, Arde Bogotá, Camilo, Carmen Linares, Pastora Soler, Chonchi Heredia, Elena Furiase, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, India Martínez, Jeanette, Joaquina, Cañizares, Juanma Montoya, Judeline, Juliana Velásquez, Kiki Morente, Lagartija Nick, La Tremendita, Leiva, Lucia Rubial, Luis Fonsi, Manuel Alejandro, María Terremoto, Miguel Ríos, Niña Pastori, Pedro Antonio Lazaga, Rozalén, Valeria Castro, Vanesa Martín, Yami Safdie y Yerai Cortés.

Además, han asistido rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Tana Rivera, Pablo Aguado, Bárbara Mirjan, Marc Bartra, Rocío Osorno, Ana Cristina Portillo, Sibi Montes, Rocío Peralta, Manuel Martos, Raquel Revuelta y Claudia Jiménez Revuelta.

El Programa Feder Andalucía 2021-2027 de la Junta de Andalucía y la marca de jamón ibérico Enrique Tomás como patrocinador han hecho posible esta velada a la que ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.