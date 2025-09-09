La Filmoteca de Andalucía presenta el ciclo ‘La primera vez’, que reúne las óperas primas de nueve directores

La Filmoteca de Andalucía perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, programa un nuevo ciclo en Córdoba que dará comienzo el próximo jueves 11. Se trata de La primera vez, que contiene las películas con las que sus directores se estrenaron en este arte. Este ciclo se desarrollará entre el 11 de septiembre y el 4 de diciembre y cuenta con nueve películas que se exhibirán en un total de nueve sesiones que tendrán lugar los jueves, todas a las 20.00 horas. A continuación, se podrá ver algunos de los títulos del ciclo en otras sedes de Granada y Almería.

La programación de este nuevo ciclo comienza con el primer título, la cinta francesa L’Atalante, de Jean Vigo, estrenada en 1934, y continúa el 18 con El halcón maltés, de John Huston, rodada en 1941. En el mes de octubre, el calendario comienza el día 2 con Ascensor para el cadalso, que Louis Malle dirigió en 1958. Continúa el 9 con Accatone, de Pier Paolo Pasolini, rodada en 1961. Sigue el 16 con Los golfos, la cinta con la que se estrenó Carlos Saura en 1959. El jueves 23 se proyectará Cabeza borradora, de David Lynch, de 1977. Y para cerrar el mes, se podrá ver el día 30 Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de Pedro Almodóvar, rodada en España en 1980. El 13 de noviembre, el cartel lo contempla Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola de 1999. Y para concluir el ciclo, el 4 de diciembre se exhibirá Caramel, dirigida por Nadine Labaki en 2007.

El director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez, ha destacado que "la primera película es una promesa de carrera futura, a veces luego incumplida o fallida, que a menudo contiene las claves esenciales de la obra de un cineasta. Muchos directores, volcando toda su creatividad en ese primer título, debutaron con filmes vibrantes que, como los que incluimos en el ciclo, hoy son legendarios. Es fantástico recordarlos para celebrar la osadía -como en el caso de David Lynch- con la que irrumpieron en el cine con la maravillosa brillantez de la inmadurez".

En palabras de la periodista Marta Jiménez, autora de los textos del programa editado al efecto, se trata de “una invitación para entrar en el filme con el que dijeron eureka. Con este ciclo los espectadores conocerán el aliento de insolencia que puede haber en muchas primeras obras, en qué reglas establecidas se rompieron y qué nuevas visiones creativas aportaron, en la frescura que habita en estos filmes primerizos. Las gotas sacadas del amplio océano de creadores y creadoras para celebrar este experimento, en esta ocasión son las directoras Sofia Coppola y Nadine Labaki, junto a los directores Jean Vigo, John Huston, Louis Malle, Pier Paolo Pasolini, David Lynch, Carlos Saura y Pedro Almodóvar”.