Baile y flamenco instrumental protagonizan en Córdoba la nueva temporada de conciertos del Centro Fosforito

La nueva programación de espectáculos del Centro Flamenco Fosforito arrancará el próximo jueves, 11 de septiembre, con un concierto que tendrá como protagonista al bajista Juanfe Pérez.

Así lo ha adelantado la delegada de Cultura, Isabel Albás, quien ha comentado que el concierto del músico onubense abrirá el ciclo Latidos Flamencos, “un programa que se distingue por dar cabida a propuestas instrumentales de artistas consagrados dentro del paradigma flamenco y que este año tendrá como escenario las instalaciones del Cine Delicias”.

El cartel de Latidos Flamencos lo completará el 25 de septiembre el grupo Alxaraf, una formación compuesta por el cantaor Vicente Gelo, el guitarrista holandés Tino Van der Sman y el percusionista David Chupete, con una propuesta que fusiona flamenco con música andaluza y sefardí.

La responsable municipal de Cultura ha recordado que “ambos conciertos tendrán lugar a las 21.00 horas en el Cine Delicias y serán de acceso libre hasta completar aforo”.

Programación de Café Cantante

Asimismo, la programación del Centro Flamenco Fosforito continuará durante el mes de septiembre y principios de octubre con una nueva entrega de Café Cantante, “donde podremos disfrutar de una serie de cuatro espectáculos de baile flamenco de artistas emergentes”, ha recordado Albás.

La segunda entrega de Café Cantante de este año dará comienzo el sábado 20 de septiembre con la actuación de Carmen Romero. Tras la jornada inaugural, le seguirán las de Nerea Fernández (27 septiembre), Andrea Heredia (4 octubre) y Mirian La Chiqui (11 de octubre), que será la encargada de clausurar el ciclo.

El patio de la Posada del Potro será el escenario donde se llevarán a cabo las actuaciones del ciclo Café Cantante, que tendrán lugar a las 21.00 horas y serán de acceso libre para el público hasta completar aforo. La entrega de entradas estará disponible desde 90 minutos antes del inicio de las actuaciones.