La Noche Blanca volverá a llenar de cultura las calles de Pozoblanco

El sábado 13 de septiembre las calles de Pozoblanco volverán a llenarse de cultura en una nueva edición de la Noche Blanca. Esta iniciativa, que fue concebida en el año 2016 para celebrar los diez años de la apertura del Teatro El Silo, vuelve al mes de septiembre después de dos años variando la fecha y ubicándola en los meses de mayo y junio.

No cambia, sin embargo, la fórmula de la cita con actuaciones de media hora que se irán sucediendo desde las 20.30 horas en diferentes rincones del municipio. La noche arrancará con la actuación de la Peña Cultural Flamenca Agustín Fernández a las 20.30 horas en la plaza del Pozo Viejo, mientras que la segunda parada serán las escalinatas del Mercado de Abastos (21:.00 horas) con la actuación de la Agrupación Coral de la Peña Marcos Redondo.

Tomará el relevo la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Soledad, que actuará a las 21.30 horas en la calle Real. El cuarto escenario de la noche serán las escalinatas del Risquillo con la música del Coro Romero Voces de la Sierra. La música seguirá predominando ya que los Amigos de la Ronda y el Bolero actuarán a las 22.30 horas en la puerta trasera de la iglesia de Santa Catalina. El baile entrará en juego con el grupo de jotas La Faneguería a las 23.00 horas en la puerta del Teatro El Silo y la noche finalizará a las 23.30 horas con la actuación de La Trastienda Teatro en el auditorio del Parque Aurelio Teno.

Una cita muy esperada

La cita fue presentada este lunes en el Consistorio pozoalbense por el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, y la concejala de Cultura, Marisa Sánchez, en un acto donde agradecieron la disposición de los colectivos que participarán en esta iniciativa. El número de esos colectivos presenta un descenso con respecto a otros años ya que en esta ocasión son siete las asociaciones musicales y teatrales que llevarán sus propuestas culturales a las calles de la localidad, cuanto hasta la fecha nunca se había bajado de las diez propuestas. Con todo, se trata de una de las fiestas de la cultura pozoalbense y se volverá a vivir con intensidad en diferentes localizaciones del municipio.