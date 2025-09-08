Montilla logra una gran acogida de la ‘Vendimia Teatral’

Montilla clausura este lunes Vendimia Teatral, una inédita experiencia impulsada por Bodegas Alvear con la financiación de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, que ha cumplido con creces las expectativas gracias a su extraordinaria acogida.

En pleno corazón de la bodega en activo más antigua de Andalucía, y en el marco de la Fiesta de la Vendimia, la localidad ha disfrutado de un viaje inmersivo que ha combinado patrimonio, historia y artes escénicas y que ha conseguido agotar las entradas en todas sus representaciones.

Bajo la dirección del dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio, partiendo de la idea original y de la documentación aportada por Carmen Giménez Alvear, presidenta de la Fundación Alvear, la obra se ha concebido como una experiencia inmersiva de cincuenta minutos de duración, con un aforo de apenas veinticinco personas por pase.

Esa intimidad, sumada a la atmósfera única de la bodega, ha convertido cada representación en un momento irrepetible. Y es que el público no solo ha asistido a una obra de microteatro: realmente, se ha adentrado en un relato coral que recorre siglos de historia de la saga familiar y de Montilla a través de seis escenas.

Los textos, escritos por Antonio Salas Tejada, Manuel Valle Romero, Ana Requena Muñoz y Antonio Varo Baena, bajo la coordinación de Juan Carlos Rubio, han conseguido dar forma a este relato que ha mezclado historia y tradición en torno a los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

El elenco de actores, integrado por Manuel Valle Romero, Francisco Jurado Hidalgo, Virginia Azcutia Tenorio, Juan Bautista Delgado Chumilla, Paco Vílchez Rodríguez, Rafaela Algaba Sabariego y Luis Ramírez Domínguez, ha aportado cercanía y autenticidad a un proyecto que, a la vista de su éxito, volverá a programarse en próximas ediciones de la Fiesta de la Vendimia.