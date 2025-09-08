El Cine Fuenseca proyecta 'Vida de Pablo', un retrato de una generación y de la Santa Marina de los 90

El próximo miércoles 10 de septiembre se proyectará en el cine Fuenseca Life of Pablo, la película del director Richard Horn estrenada en la Filmoteca de Andalucía en mayo de 2014. Esta obra, junto con la novela Vida de Pablo, de Carlos Pardo (2011), construyen un retrato de un grupo de jóvenes creadores en la Córdoba de los 90 y primera década del 2000, aunque el rodaje se extiende hasta 2014. Ambas fueron construidas en paralelo, y suponen un ejercicio de creación entre la biografía y la ficción.

En palabras de los promotores de esta nueva proyección, el propio Richar Horn, Hugo Lasarte y Ángel Ramírez, “Life of Pablo es una excelente película abierta a distintas lecturas, todas interesantes y oportunas para nuestra ciudad. Una central es la del retrato de una generación, una ciudad y un barrio; jóvenes bohemios en el cambio de siglo, Córdoba, y el barrio de Santa Marina. Esto último explica la idoneidad de realizar esta proyección en el cine Fuenseca (de hecho, la película comienza con un plano del patio de butacas del propio cine) Por otro lado, el autor tiene materiales de la grabación de la película aún inéditos, que estrenaríamos en este proyecto”.

Cartel de la película 'Vida de Pablo'. / CÓRDOBA

Una Santa Marina distinta e irónica

Life of Pablo nos descubre una Santa Marina distinta e irónica, “queremos que la sesión sea una sesión de cine, pero también una intervención en un territorio cargado de simbolismo para la ciudad, una llamada a la reflexión y el análisis para el barrio de Santa Marina, y por extensión, Córdoba”. Como dijo en su día el propio director “llegué a la ciudad con la intención de hacer una película, pero en el rodaje descubrí que la vida durante los descansos me interesaba más que lo que tenía escrito".

Para presentar la película intervendrán el periodista José María Martín, el poeta Juan Antonio Bernier, la creadora María Jesús Garcés, Mariana Ramírez y el propio Richard Horn. Tras la proyección de la película en torno a las 11 de la noche, se inaugurará en el Bar El Limbo, un espacio fundamental de esta historia, una exposición de fotografías, pinturas y documentos históricos en torno a la realización del filme y el tiempo que retrata, denominada Fotogramas.

La organización de la actividad la realiza un un grupo de creadores (Ángel Ramírez, Hugo Lasarte y Richard Horn) con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, el centro Social Luciana Centeno y el cine Fuenseca, y la entrada será libre porque como afirman “hemos querido que todo el barrio y por extensión la ciudad pueda compartir esta propuesta”, concluyen.