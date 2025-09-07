El Museo Arqueológico retoma el 14 de septiembre las visitas guiadas 'Córdoba, encuentro de Culturas'

El Museo Arqueológico de Córdoba retoma a partir del próximo domingo, día 14 de septiembre, las visitas guiadas Córdoba, encuentro de culturas, con las que los asistentes podrán descubrir los tesoros prehistóricos de la provincia, el teatro romano más grande de Hispania o el esplendor de la Qurtuba del siglo X. Según informa el Museo Arqueológico en su web, estas visitas se llevarán a cabo todos los domingos, a las 12.00 horas, hasta el 28 de diciembre y el aforo está limitado a un máximo de 20 participantes. La reserva se puede realizar en la web.

En este contexto, los asistentes al espacio museístico ubicado en la Plaza de Jerónimo Páez de la capital cordobesa podrán contemplar durante su visita "una exposición donde la ciudad superpuesta de Córdoba deja de manifiesto quiénes somos a través de las culturas que la han habitado, así como su territorio".

A esto, se unen piezas como la Estela de Ategua (ss. IX-VIII a.n.e.), la Afrodita agachada (siglo II), la pila de al-Rumanniyya o el Capitel de los Músicos (siglo X), que forman parte de este continuum histórico de Córdoba y su provincia.