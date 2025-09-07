«Vamos al estudio cuando nos los pide el cuerpo, no como un funcionariado»

-¿Cómo sienten pasar del calor de la Sala Impala, que visitaron a principios de año, a la magia de un teatro al aire libre como La Axerquía?

-Vaya, tenemos tantos conciertos que no soy consciente de los recintos de cada lugar, me acabas de dar la exclusiva. Si es un teatro al aire libre, pues maravilloso, seguro que va a ser una experiencia bonita. En Córdoba hemos tocado varias veces, pero va a ser la primera vez en ese recinto, así que con muchas ganas.

-Están también en plena cuenta atrás para un nuevo disco y han lanzado ya dos adelantos, ‘Atardecer’ y ‘Las promesas que se van’. ¿Qué querían transmitir con estos temas?

-Bueno, no es que quiera reflejar nada en concreto. Tú cuando haces las canciones te expresas de una manera, en cuanto a lo armónico, lo melódico, los textos... Yo pienso que cada canción es la suma de todo ello. Lo que le haga sentir a cada uno luego ya es diferente. Lo bueno de la música o el arte es que cada uno lo interpreta a su manera, lo hace suyo, independientemente de lo que hayas querido transmitir tú como creador. Yo creo que una canción es un cúmulo de emociones: el ritmo, la melodía, la armonía, la forma de cantar, los versos... Todo eso hace que algo te emocione o no.

-¿Y diría que este nuevo disco está siendo más personal o más duro a nivel lírico? ¿Cómo lo está acogiendo el público?

-Bueno, yo creo que una banda siempre tiene que seguir manteniendo una esencia en cuanto a lo estilístico. Y obviamente también se va reflejando en lo que haces tu momento vital y el paso del tiempo. No ves la vida igual con veintipocos que con cuarenta y muchos, como es mi caso, eso influye en tu manera de crear. Pero hemos intentado volver a la esencia de nuestro sonido y abrazarlo del todo. Cada vez somos mejores músicos, cada vez hago mejores canciones, pero luego es el público quien decide. Es muy difícil competir con canciones que ya se han quedado en el imaginario musical español. Aunque las nuevas sean objetivamente mejores, nunca van a superar esas obras que todos recuerdan.

-¿Cómo es volver al estudio tras este recorrido tan simbólico que están teniendo, 20 años de carrera, celebrando un aniversario por lo alto?

-Digamos que siempre vamos al estudio cuando nos lo pide le cuerpo. No actuamos como un funcionariado de la música, no decimos: «Han pasado dos años, toca disco». Cuando creo que hay un repertorio bueno y que es el momento, nos metemos. Yo hago música para mí y necesito sentir esa motivación, y no es fácil después de tantos discos. Pero en este caso el resultado es de los más satisfactorios. Luego ya veremos qué dice el púbico, pero yo me he quedado muy contento con las mezclas.

-Pignoise sigue siendo una banda muy fiel a su esencia, como ya ha comentado, pero también muy abierta a colaborar con diferentes generaciones. ¿Va a haber colaboraciones en este nuevo disco o alguna sorpresa para el público?

-No, en este disco no va a haber ninguna colaboración. Después del 20 aniversario celebrado por todo lo alto con tantas colaboraciones, todas estupendas, nos parecía redundante. Más adelante seguro que volveremos a hacerlo, porque nos encanta compartir esa energía con otros artistas y tenemos muchos amigos en la industria. Pero en este trabajo queríamos centrarnos solo en nosotros.

-¿Considera que en este disco hay un lema o mensaje central?

-No, porque hay 94 canciones compuestas para este disco. Que haya un mensaje conjunto es muy difícil porque son dos años de composición. Mi manera de crear es hacer muchas canciones y tener mucho material para que luego en el disco no haya ni una sola canción que cojee. Ha habido incluso problemas para escoger los singles, porque cualquiera de las 11 canciones que salen en el disco podrían serlo. Eso es algo muy bueno, algo de lo que estar orgulloso y que me deja muy satisfecho.

-Y si el Pignoise que empezó hace 20 años escuchara ahora esos temas, ¿cómo cree que reaccionaría?

-Pues diría: «Joder, cómo habéis mejorado». Hemos mantenido la esencia, pero es bonito poder decir que desde pronto encontramos nuestra manera de expresarnos, lo que nos diferenciaba del resto. Luego siento que hemos evolucionado mucho: a nivel vocal, en los textos, y además en directo se nota la evolución y nos defendemos muchísimo mejor. Siempre hemos intentado mejorar y trabajar duro. Al final no estoy descubriendo nada: es el único secreto en la música y en cualquier ámbito de la vida, el trabajo bien hecho.

-En una era de inmediatez y de consumo rápido, en la banda han apostado por mantener la esencia, como bien comentaba, y trabajar a su ritmo. ¿Cómo han conseguido llegar a ese punto?

-Porque son las canciones las que deciden. A mí cómo se consuma la música ahora me da igual. Cada uno que la consuma como quiera, pero nosotros seguimos trabajando como antaño: hacemos discos completos, luego alguna canción suelta, claro, pero siempre giras en torno a un repertorio. Aquí la gente decide. Si las canciones se quedan en su corazón, sigues; si no, pues no. Se trata de intentar hacer las mejores canciones posibles para conectar y emocionar.

-¿Eso influye en cómo compone? ¿Piensan en cómo va a sonar en directo un tema mientras lo están grabando?

-La verdad es que nosotros somos muy orgánicos. Lo que hay en el disco es lo que está tocado, y en directo somos nosotros igual, tocando, sin secuencias, sin autotune. Lo que ves es lo que hay. Mantenemos y seguiremos manteniendo esa esencia siempre.

-Ya por último, ¿algún mensaje que quiera transmitir al público cordobés que irá a verles en el Teatro de la Axerquía el próximo 9 de septiembre?

-Que lo vamos a a pasar fantásticamente bien. En Córdoba siempre nos han cuidado de maravilla. Córdoba nos encanta, nos encantan los cordobeses y su energía como publico, y no hay ninguna duda de que nos lo vamos a pasar fenomenal.

