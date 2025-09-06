Una de las sorpresas cinematográficas de la temporada veraniega. Cine de terror inteligente, con suspense y toques de humor negro. Alejado del filme convencional donde lo que se busca es el susto fácil con subidas de volumen en el sonido y otras artimañas típicas. Filme recomendable no solo para los amantes de este tipo de cine, sino para cualquier aficionado que busque calidad y originalidad.

Cine de terror inteligente, con suspense y toques de humor negro. Alejado del filme convencional donde lo que se busca es el susto fácil con subidas de volumen en el sonido y otras artimañas típicas

Zach Cregger escribe y dirige este artefacto con inteligencia y validando su confirmación después de demostrar con Barbarian (2022) su talento a la hora de crear pánico en el espectador. Con una muy estudiada narrativa (al estilo de cintas como Magnolia), tomando diferentes puntos de vista -el de cada personaje- y optando por un cubismo mediante el cual iremos conociendo los sucesos que componen este relato con formato de cuento, se consigue mantenernos de principio a fin expectantes y descubriendo en cada segmento narrativo el porqué de los hechos. El extraño incidente que provoca la acción en el guion de esta producción estadounidense no es otro que la desaparición, en la noche y a la misma hora, de todos los niños de una clase, menos uno, dirigiéndose las sospechas de los padres hacia la novata profesora que interpreta Julia Garner, una joven que ante el problema no encuentra otra solución que refugiarse en el alcohol. Otros intervinientes en esta historia son el padre violento y empeñado en investigar el caso que encarna Josh Brolin, el director homosexual del centro que hace Benedict Wong, el policía ex alcohólico (Alden Ehrenreich), el yonki que pasaba por allí (Austin Abrams), el niño traumatizado (Cary Christopher) … y, sobre todo, la irreconocible Amy Madigan, que construye un personaje que nos hará tener pesadillas.

El título de esta película (Armas sería la traducción) se nos presenta como una alegoría, toda una declaración de principios; entre otras interpretaciones, el espectador podrá descubrir cómo las personas manipuladas pueden convertirse en armas; asimismo, podría considerarse un símbolo de esos tiroteos que de vez en cuando se producen en centros escolares de Estados Unidos. Y hasta ahí puedo llegar sin destriparla.

Suscríbete para seguir leyendo