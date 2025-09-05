Jardín Alhambra regresa a Córdoba presentando el nuevo palo flamenco 'Sosegá' en el Fuenseca

Coincidiendo con el centenario de Cervezas Alhambra, regresa a Córdoba Jardín Alhambra, un oasisdonde despedir el verano con un programa lleno de actividades. El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1) volverá a acoger esta iniciativa, que abrirá sus puertas en dos semanas y que, hasta el 5 de octubre, estará repleta de propuestas gastronómicas, musicales y de ocio.

La inauguración tendrá lugar el jueves 18 de septiembre, a las 20 horas, con una actuación muy especial en la que se presentará, por primera vez en un escenario cordobés, Sosegá, el nuevo palo flamenco creado por Alhambra con motivo de su centenario. Para dar forma a este nuevo estilo musical, que Alhambra define como “ el palo sin prisa ”, han contado con la colaboración del compositor, productor y guitarrista Javier Limón, quien, de la mano de una serie de artistas del género de varias generaciones, han creado este regalo para el mundo de la música y de la cultura. Algunos de los encargados de ofrecer una muestra de Sosegá serán Antonio Cortés, Saúl Quirós, Juan Carmona y Frank Maza que, además de haber participado en el proyecto original, ofrecerán un momento mágico en la jornada inaugural. A ellos se le sumará la artista local Beli Moli.

Russian Red y Mario Díaz

La agenda de conciertos de Jardín Alhambra se completará con otras dos actuaciones, todas ellas enmarcadas dentro de Momentos Alhambra, el ciclo pensado para disfrutar de una cerveza combinada con el placer de sentir la música para crear momentos únicos. Se trata de Russian Red y Mario Díaz, que se subirán al escenario los días 23 y 30 de septiembre, respectivamente. Russian Red, una de las voces más reconocidas del pop independiente en nuestro país, presentará su nuevo espectáculo “Volverme a enamorar”, un viaje íntimo que entrelaza su inconfundible sensibilidad musical con el universo sonoro de la copla. Por su parte, el cordobés Mario Díaz ofrecerá un concierto muy especial en su tierra, repasando algunos de sus temas más conocidos y compartiendo con el público su particular fusión de flamenco, funk y ritmos urbanos.

De martes a domingo

Jardín Alhambra Córdoba permanecerá abierto de martes a domingo hasta el 5 de octubre, ofreciendo un lugar de pausa en el que el tiempo se detiene para disfrutar de un espacio de restauración y una amplia propuesta de ocio. Allí encontraremos catas de cerveza, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de artesanía, DJ sessions y música en directo dentro del ciclo Momentos Alhambra.

En la web ya está abierta la inscripción para optar a una plaza en los talleres impartidos por artesanos locales de distintas disciplinas, así como para el taller gastro Saborea Con… Paco Morales, el chef cordobés reconocido con tres Estrellas Michelin. También es posible conseguir entradas para las casi treinta catas de cerveza disponibles, muchas de ellas maridadas, y aún quedan algunas plazas para los tres conciertos previstos en la agenda de Jardín Alhambra Córdoba.

Del 18 de septiembre al 5 de octubre

Este singular espacio, de acceso gratuito excepto para los conciertos que requieren entrada, vuelve a contar con un amplio cartel de iniciativas. Experiencias perfectas para disfrutar acompañadas de cualquiera de las variedades de Cervezas Alhambra; entre ellas, algunas de edición limitada como las Numeradas Serie Andalucía. El maridaje ideal vendrá de la mano del restaurador cordobés De Cobre y Picón, que ofrecerá una carta de calidad con productos locales.

Para los amantes de la cerveza, hay disponibles cerca de treinta catas conducidas por beer sommeliers de Cervezas Alhambra, algunas de ellas maridadas con productos locales y regionales. Las entradas para las catas de cerveza están a la venta desde hoy en la web. Además, para quienes quieran enriquecer aún más la experiencia cervecera con una clase gastronómica magistral, el lunes 29 de septiembre el espacio se abrirá en exclusiva para los participantes del Taller Saborea Con… dirigido por Paco Morales, el chef cordobés reconocido con tres Estrellas Michelin. Los interesados en este y otros talleres pueden inscribirse ya para optar a una de las plazas disponibles.

Artesanos locales

Jardín Alhambra contará cada viernes con artesanos locales para impartir talleres de diferentes disciplinas. En el Taller Sin Prisa Con Pablo Little, los asistentes aprenderán el arte de la cerámica, moldeando un amuleto con sus propias manos para recogerlo después una vez cocido; una experiencia a fuego lento, como las cosas que de verdad importan. En el segundo de estos talleres, Almudena Castillejo enseñará a los asistentes a interpretar la dimensión emocional de las flores para luego plasmarlas a través de la técnica de la acuarela en una obra que podrán llevarse a casa. El tercer y último taller artesanal correrá a cargo del diseñador y artista urbano Sota Pérez, que ayudará a los participantes a personalizar pequeñas piezas de barro (mini botijos ya cocidos), dándoles un toque personal y a su vez inspirado en los colores y formas de una cerveza Alhambra. Todos los asistentes a estos talleres se llevarán a casa su creación como recuerdo de una experiencia vivida sin prisa.

Por último, además de en los conciertos del ciclo Momentos Alhambra, en Jardín Alhambra Córdoba la música no dejará de sonar gracias a las DJ sessions que ambientarán la zona de restauración los fines de semana. DJ Simpson (19/09 y 04/10), Habibi Selecta (20/09), Repeter DJ (21/09), Paquito Recomienda (26/09), Anaïs Begon (27/09), Ussuru Sound (28/09 y 03/10) y Wadub Kibir Sound System (05/10) serán los encargados de ofrecer la mejor mezcla musical para acompañar tu cerveza Alhambra.

Horario de apertura

Lunes: Cerrado

Martes: 19:00h-20:30h (solo concierto) / 21:00h-23:00h

Miércoles y jueves: 19:00h-23:00h

Viernes: 19:00h-00:00h

Sábado: 13:00h-16:00h y 19:00h-00:00h

Domingo: 13:00h-16:00h y 19:00h-23:00h