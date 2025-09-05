Abierto el plazo para la renovación de abonos y el mecenazgo de la Orquesta de Córdoba

Los abonados de la Orquesta de Córdoba ya pueden realizar la renovación online de sus abonos para la próxima temporada en la taquilla del Teatro Góngora, de lunes a viernes de 10 a 14 horas (días laborables). Los interesados en realizar este trámite, tendrán hasta el 16 de septiembre.

La forma más cómoda para evitar colas y sin gastos de gestión es entrando en su web donde encontrarán un acceso directo para que puedan completar la operación de forma sencilla, también tienen la opción de cambiar su ubicación si lo desean. Los precios, tanto de los abonos como de las localidades no aumentan, con el propósito de que la orquesta siga siendo muy accesible.

Invertir en cultura

Esta temporada, como novedad, la Orquesta de Córdoba impulsa un nuevo plan de micromecenazgo, una oportunidad única para formar parte como mecenas de un proyecto musical de primer nivel. Dirigido a personas físicas, las aportaciones hasta 250 euros se beneficiarán de una deducción fiscal del 80%, además de contar con otras ventajas para los que lleguen a dicha cantidad.

El gerente, Roberto Pálmer, se compromete a atender personalmente para aclarar cualquier duda sobre como convertirse en mecenas de la Orquesta de Córdoba, sólo hay que solicitar la cita en: comunicaciones@orquestadecordoba.org

Precios de abonos y localidades

Abono completo 12 conciertos a celebrar los jueves, de 96 a 259 euros.

Abono mezzo, para 6 conciertos a celebrar los viernes de 45 a 122 euros.

El precio de las localidades es de 10 a 27 euros.

Los días 17 y 18 de septiembre, re realizará la mejora de localidades.

La venta de nuevos abonos dará comienzo el 19 de septiembre hasta el 8 de octubre.

El abono familiar, con un precio único de 19 euros para los tres conciertos ya se puede adquirir desde la web.

Se mantiene hasta los 35 años el descuento del 50% para jóvenes. Sin olvidar los descuentos para los mayores de 65 años, desempleados y grupos a partir de 10 años.