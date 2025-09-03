OCIO
Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación
Estas son las proyecciones en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés.
Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este miércoles 3 de septiembre.
Los tipos malos 2
En el Cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 21.45, programa Los tipos malos 2. Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas. (FILMAFFINITY)
Sin cobertura
El Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 21.45, proyecta Sin cobertura. Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado... y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista. (FILMAFFINITY)
Campamento garra de oso
El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 21.45 horas, proyecta Campamento garra de oso. Maia (9), una imaginativa y alborotada niña, y Jan (9), un niño miedica de ciudad, lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta… ¡que habla! y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales. (FILMAFFINITY)
