El tenor Pablo García López regresa a Córdoba en octubre con 'Trómpicavalas Amor'

El tenor cordobés Pablo García López presentará el próximo 7 de septiembre, en la quinta edición del Festival de Música de Cámara de Estambul (Opera Kadiköy Süreyya) y el 31 de octubre en Córdoba (Teatro Góngora) Trómpicavalas Amor, proyecto que estrenó en el Festival de Música de Segura en el 2024 y que comprende un programa de música barroca que reconstruye un tornaviaje musical entre el reino de Nápoles y la España del XVII. Fusión de dos tradiciones culturales profundamente conectadas durante el Siglo de Oro español.

Trómpicavalas Amor reúne a tres intérpretes de referencia dentro del panorama de la música antigua: Ignacion Prego (clave), Josetxu Obregón (cello barroco) y Pablo García-López (tenor), quienes recuperan la memoria de aquel intercambio artístico entre España e Italia.

Repertorio de Juan Hidalgo

El repertorio parte del compositor Juan Hidalgo, figura clave del Barroco Español, cuya obra refleja influencias directas de la música italiana y quien deja huellas en compositores como Alessandro Scarlatti. Las ariettas italianas de Monteverdi, Carissimi, Scarlatti o Pasquini, entre otros, dialogan con los tonos humanos de la música de Hidalgo dando lugar a estas Trómpicavalas Amor.

Pablo García López, ha actuado en teatros como la Royal Opera de Lieja, Opéra de Lausanne, Ópera Real de Mascate, Teatro del Capitole de Toulouse, ABAO Bilbao, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid y el Palau de les Arts de Valencia, entre otros.

Este año, el artista cumplirá 20 años cantando en cada temporada junto a la Orquesta de Córdoba y comenzará su temporada participando en la ópera Iris del Teatro Real, así como en De Sópitu junto a Forma Antiqva en el Real Teatro del Retiro, proyecto que acaban de presentar en disco recientemente.