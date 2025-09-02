Guía de los conciertos en Córdoba este septiembre: fechas, artistas, festivales y entradas

Mucha música en Córdoba para sobrellevar el síndrome postvacacional y la vuelta a la rutina de septiembre con una agenda de conciertos plagada de eventos para despedir el verano y recibir los primeros días del otoño.

Septiembre reaviva las propuestas musicales con un calendario dispuesto a rivalizar con el mes de julio gracias a diecisiete conciertos y festivales repartidos entre los escenarios del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), el Califas Fest, que retoma su programación tras el parón veraniego, y el Festival Crazy World, que vuelve a El Arenal con su quinta edición.

Además, en las últimas fechas se han sumado las propuestas del Festival Al-Andalus, que se celebra como actividad paralela al Mundialito de Clubes en Córdoba, y el Festival Ultraligero, en la Axerquía. Mientras que el Palacio de Viana acogerá un nuevo programa del ciclo Noches Eclécticas.

En cuanto a los artistas que pasarán por Córdoba en septiembre: Ana Belén, Antoñito Molina, Vanesa Martín, Raphael, Sebastián Yatra, Pastora Soler, Leiva, God Save The Queen, Pignoise, Tulsa y Nena Daconte.

Festival Al-Andalus

El Mundialito de Fútbol Juvenil Sub 18 que se celebra en Córdoba transcurrirá paralelo al Festival Al Andalus, que ofrecerá tres conciertos de estilos muy diferentes para animar la vida cultural del inicio de septiembre.

Gala Lírica

El viernes 5 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Teatro Góngora, una gala lírica con un elenco de artistas de talla mundial como Sabina Puértolas (soprano), Ismael Jordi (tenor) y Rubén Fernández Aguirre (pianista). El repertorio incluye arias clásicas conocidas por el gran público. Compra las entradas aquí.

Tributo al Canto del Loco

La sala Hangar acoge el 7 de septiembre, a las 20.00 horas, un concierto tributo al Canto del Loco. Con entrada libre hasta completar aforo.

Pignoise. / CÓRDOBA

Pignoise

La banda madrileña regresa a Córdoba tras su concierto del pasado enero. La cita es el jueves 9 de septiembre, en el Teatro de la Axerquía. Entradas a la venta en la web del IMAE.

Califas Fest 2025

El Califas Fest retoma la programación de conciertos en la que la plaza de toros de Los Califas acoge 13 conciertos, entre el 7 de junio y el 11 de octubre. De ellos, seis tendrán lugar en el mes de septiembre. Las entradas para los conciertos pueden adquirirse en la web oficial.

Antoñito Molina

El gaditano, uno de los fenómenos musicales del panorama nacional, continúa su exitosa gira de conciertos ‘Tour Prometo’, en la que está presentando su último trabajo ‘El Club de los Soñadores’. Llegará a Córdoba el viernes 12 de septiembre, a las 22.00 horas.

Antoñito Molina. / CÓRDOBA

Vanesa Martín

La cantante regresa dos años después al mismo escenario en el que triunfó con el público cordobés en 2023 para presentar su último trabajo de estudio ‘Casa Mía’. La cita es el viernes 19 de septiembre, a las 22.00 horas.

Vanesa Martín, en su último concierto en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Raphael

Raphael vuelve a los escenarios, tras su tratamiento por un linfoma cerebral, que le obligó a cancelar conciertos y paralizar la gira Raphaelísimo, un espectáculo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español, tras más de seis décadas sobre los escenarios.

El concierto previsto en Córdoba el sábado 20 de septiembre no se vio afectado por la cancelación, después de que el cantante anunciara su vuelta a los escenarios el pasado 15 de junio.

El cantante Raphael, durante un concierto. / Jero Morales / Efe

Sebastián Yatra

Fue uno de los últimos artistas en incorporarse al cartel del Califas Fest. Sebastián Yatra es una de las grandes figuras del panorama musical en español, con temas como Tacones Rojos, Pareja del Año, Cristina o Robarte un Beso. Su primera actuación en Córdoba tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, a las 21.00 horas.

Sebastián Yatra. / L.O.

Pastora Soler

La cantante celebra 30 años sobre los escenarios con su gira ‘Rosas y Espinas Tour’. Un espectáculo lleno de recuerdos en los que revelará al público los momentos clave de su carrera, las canciones icónicas y sus éxitos más importantes. La cita es el viernes 26 de septiembre a las 22.00 horas.

Pastora Soler en su último concierto en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Leiva

El cantante madrileño ha incluido a Córdoba en su ‘Tour Gigante 2025’. Tras dos años apartado de los escenarios, llega a la capital el sábado 27 de septiembre, en una gira que con la que está recorriendo 28 ciudades españolas.

Leiva en 'La revuelta' / LA 1

Programación del IMAE

Cuatro citas en el Teatro de la Axerquía para el mes de septiembre: Ana Belén, Festival Grita, God Save The Queen y DJ Symphonic & Royal Film Orchestra.

God Save The Queen

Homenaje a la mítica banda inglesa Queen. El show de ‘Dios salve a la reina’ reúne todos sus grandes éxitos, en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical. El sábado 13 de septiembre. Entradas a la venta aquí.

Un momento del concierto 'God Save the Queen" en Córdoba en 2022 / Manuel Murillo

Festival Grita Córdoba

El Festival GRITA CÓRDOBA celebra su cuarta edición con una celebración al rock y metal hecho en la capital. En el escenario estarán Renacimiento, T-Reviento, Ciclón y Hamlet. El viernes 19 de septiembre, con entradas a la venta aquí.

Cartel del Fetival Grita Córdoba / CÓRDOBA

Festival Ultraligero

Las propuestas más frescas y contemporáneas toman el escenario del Teatro de la Axerquía el sábado 20 de septiembre con el Festival Ultraligero y un cartel que incluye a Rufus T Firefly, Dalila, Parquesvr, Retro Casetta y Mind Enterprises. A las 16.00 horas, con entradas a la venta aquí.

Cartel del Festival Ultraligero. / CÓRDOBA

DJ Symphonic & Royal Film Orchestra

El viernes 26 de septiembre es el turno del homenaje sinfónico a grandes canciones y artistas del pop actual con DJ Symphonic & Royal Film Orchestra. Entradas a la venta aquí.

Ana Belén

Seis años después de su última gira musical, Ana Belén llega a Córdoba el próximo 27 de septiembre con Más D Ana, una gira para 2025 donde repasará los grandes éxitos de su repertorio y algún tema nuevo de su inminente próximo álbum, acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José. Entradas a la venta aquí.

La cantante Ana Belén. / RICARDO RUBIO /E.P.

Noches eclécticas en Viana

El área cultural de la Fundación Cajasur, junto al productor Fernando Vacas, han programado tres conciertos dentro del tradicional ciclo de Noches eclécticas. Tulsa, Nena Daconte y M.Ward actuarán entre septiempre y octubre en el patio de Columnas del Palacio de Viana.

El viernes 19 de septiembre, concierto de Tulsa; y el viernes 26, turno de Nena Daconte. Entradas a la venta aquí.

Tulsa. / ARCHIVO

Festival Crazy World

El Festival Crazy World vuelve a Córdoba con su quinta edición en una cita que los amantes de la mejor música techno, reguetón y breakbeat tienen marcada en el calendario. Una vez más, la cita promete muchas horas de música y baile. La fecha escogida es el sábado 20 de septiembre de 2025 en el recinto ferial de El Arenal. La fiesta empezará a las 17.30 horas y se espera que se prolongue hasta las 4.00 horas.

Esta nueva edición contará con tres escenarios: techno, reguetón y breakbeat. Cada escenario tendrá un ambiente y estilo diferenciados. La organización indica que la cita contará con más de 30 artistas. Entre los nombres confirmados, en el escenario de reguetón estará Yung Beef DJ Set; en el de techno, Bárbara Lago; y en el de breakbeat, King of the beats.

Las entradas pueden adquirirse aquí.