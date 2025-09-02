Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura en Córdoba

Casa Sefarad rinde homenaje en Córdoba a los grandes del cómic con su 'Otoño de culturas'

Durante los meses de septiembre y octubre, ofrecerá una exposición, un concierto y conferencias en torno al legado del noveno arte

Sebastián de la Obra, director de Casa Sefarad, ofrecerá la primera conferencia de 'Otoño de Culturas' / FRANCISCO GONZÁLEZ

Araceli R. Arjona

Casa Sefarad Córdoba ha organizado un completo programa de actividades culturales en septiembre y octubre para esta edición de Otoño de Culturas titulada El pueblo del cómic. En esta ocasión, la organización se ha propuesto como objetivo "rendir homenaje a los autores y los personajes que ha creado una de las expresiones artísticas de la cultura popular más importantes de este siglo y el pasado".

La primera cita tendrá lugar el lunes 8 de septiembre a las 19.30 horas con la inauguración de la exposición El pueblo del cómic, en la que han colaborado Gabriel Soriano, Moisés Hassan y Luis Miguel Santiago. Los interesados podrán asistir a visitas guiadas los domingos 14, 21 y 28 de septiembre a las 12 horas. El jueves 11, el director de la casa, Sebastián de la Obra, ofrecerá la conferencia Superman frente a SuperTrump y el jueves 25, Ciro de la Obra hablará de Gatos, heroínas, mutantes y extranjeros: no son tan extraños.

La librería Crash Comic acogerá una de las actividades el martes 16 de septiembre a cargo de juan Carandell, bajo el título Hugo Pratt: la historia como vehículo de la ficción.

En octubre, las actividades continuarán en la Casa Sefarad a las 19.30 horas. El día 9, Sebastián de la Obra ofrecerá una conferencia titulada ¡Pasen y lean!, ¡con todos ustedes Will Eisner, el arquitecto del noveno arte!. El día 16, Rachel Peled intervendrá con una disertación titulada Del relato bíblico al cómic: herencias del arte de contar; el viernes 17, Françoise Atlan y los alumnos de la másterclass darán un concierto titulado Músicas de la memoria y el jueves 23, se cerrará el ciclo con una intervención del artista Luis Celorio que presentará el libro Las mujeres y el agua.

