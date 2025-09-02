Del 15 al 26 de octubre
Carlos Hipólito, Toni Acosta y Fernando Guillén Cuervo estarán en la Semana del Teatro de Lucena
La programación incluye catorce representaciones de varios géneros
Temáticas sociales, tramas históricas e interpretaciones inmortales moldean la vigésima octava Semana del Teatro Ciudad de Lucena. Afianzada en la segunda quincena de octubre, entre el 15 y el 26, conjuga catorce espectáculos, de múltiples géneros, y adelanta al primer día del mes un prólogo plasmado en la exposición La vida de otra manera, en el Palacio Erisana y que rememora las cuatro décadas de teatro de Antonio Gala. La iglesia del Carmen envolverá un teatro histórico y místico, dirigido por Juan Mayorga, sobre la vida de Santa Teresa de Jesús y titulada La lengua en pedazos.
Entre las propuestas principales, resaltan el monólogo Una madre de película, dirigido por Juan Carlos Rubio, con Toni Acosta. Fernando Guillén Cuervo se adentra en el suspense con Testigo de cargo; y Marcial Álvarez, Fernando Cayo y Mónica Asensio conviven en Los lunes al sol. Carlos Hipólito y Kiti Mánver entonan Música para Hitler.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- Bajo tierra y entre tesoros: excavar en la ciudad de las tres culturas
- Unas 200 personas arropan en Córdoba a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte
- Queda en libertad el autor del apuñalamiento a un hombre en una parada de bus en Córdoba tras entregarse a la Policía
- El presunto autor de la puñalada mortal a Álex niega los hechos en el juicio