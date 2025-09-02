Carlos Hipólito, Toni Acosta y Fernando Guillén Cuervo estarán en la Semana del Teatro de Lucena

Temáticas sociales, tramas históricas e interpretaciones inmortales moldean la vigésima octava Semana del Teatro Ciudad de Lucena. Afianzada en la segunda quincena de octubre, entre el 15 y el 26, conjuga catorce espectáculos, de múltiples géneros, y adelanta al primer día del mes un prólogo plasmado en la exposición La vida de otra manera, en el Palacio Erisana y que rememora las cuatro décadas de teatro de Antonio Gala. La iglesia del Carmen envolverá un teatro histórico y místico, dirigido por Juan Mayorga, sobre la vida de Santa Teresa de Jesús y titulada La lengua en pedazos.

Entre las propuestas principales, resaltan el monólogo Una madre de película, dirigido por Juan Carlos Rubio, con Toni Acosta. Fernando Guillén Cuervo se adentra en el suspense con Testigo de cargo; y Marcial Álvarez, Fernando Cayo y Mónica Asensio conviven en Los lunes al sol. Carlos Hipólito y Kiti Mánver entonan Música para Hitler.