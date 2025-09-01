Música
El violinista cordobés Paco Montalvo regresa a Nueva York con 'Alma del violín flamenco'
El artista inicia su nueva gira el 13 de septiembre en Estados Unidos con un espectáculo en el que celebra el décimo aniversario del lanzamiento del disco
El virtuoso violinista cordobés Paco Montalvo regresará a Nueva York para dar comienzo a una nueva gira internacional con su espectáculo décimo aniversario -Alma del Violín Flamenco, una propuesta muy especial que conmemora los diez años del lanzamiento de su exitoso álbum, Alma del violín flamenco.
Se trata de un espectáculo único creado para celebrar este aniversario de su trabajo discográfico, galardonado con un Disco de Oro, y que solo podrá disfrutarse en algunas ciudades de su nueva gira.
El primer concierto de su nueva gira tendrá lugar el 13 de septiembre en el National Opera Center de Nueva York. Desde allí, la gira continuará y llegará a España, pasando por escenarios tan emblemáticos como el Auditorio Nacional de Madrid (18 de octubre), el Teatro Cervantes de Málaga (1 de noviembre), el Palau de la Música de Barcelona (3 de diciembre) o la Cartuja de Sevilla (10 de abril), entre otros.
Paco Montalvo, considerado uno de los maestros del violín y máximo representante mundial del violín flamenco, fue el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: 'El Infoca no se vende, se defiende
- El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros
- Iván Ania, tras el empate ante el Valladolid: “Me siento perjudicado”
- De la carne de momia al ibuprofeno: las farmacias históricas de Córdoba