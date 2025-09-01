El violinista cordobés Paco Montalvo regresa a Nueva York con 'Alma del violín flamenco'

El virtuoso violinista cordobés Paco Montalvo regresará a Nueva York para dar comienzo a una nueva gira internacional con su espectáculo décimo aniversario -Alma del Violín Flamenco, una propuesta muy especial que conmemora los diez años del lanzamiento de su exitoso álbum, Alma del violín flamenco.

Se trata de un espectáculo único creado para celebrar este aniversario de su trabajo discográfico, galardonado con un Disco de Oro, y que solo podrá disfrutarse en algunas ciudades de su nueva gira.

El primer concierto de su nueva gira tendrá lugar el 13 de septiembre en el National Opera Center de Nueva York. Desde allí, la gira continuará y llegará a España, pasando por escenarios tan emblemáticos como el Auditorio Nacional de Madrid (18 de octubre), el Teatro Cervantes de Málaga (1 de noviembre), el Palau de la Música de Barcelona (3 de diciembre) o la Cartuja de Sevilla (10 de abril), entre otros.

Paco Montalvo, considerado uno de los maestros del violín y máximo representante mundial del violín flamenco, fue el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York.