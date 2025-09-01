La Fundación Gala acoge la ópera 'Lo speziale' de Haydn

Tras el éxito de la producción de La serva padrona de Pergolesi llevada a cabo hace dos temporadas, Lírica 1811 presenta un nuevo título de ópera de cámara: Lo speziale de J. Haydn con libreto de C. Goldoni. Este dramma giocoso, como reza en la partitura, es una ópera bufa que se desarrolla en una botica y trata sobre los líos amorosos entre sus cuatro personajes.

Los roles solistas serán interpretados por la soprano Auxi Belmonte en el papel de Grilletta, la mezzosoprano Serena Pérez en el personaje de Volpino, el tenor Marcelo Solís como Mengone y el tenor Alberto Ballesta interpretando a Sempronio. La dirección escénica correrá a cargo de Fran Cubero y Demetrio Benítez y la dirección musical de Alejandro Muñoz, bajo cuya batuta estará la Camerata Gala-Fundación Antonio Gala en formación camerística.

Las funciones tendrán lugar los días 10, 12 y 13 de septiembre en el claustro de la Fundación Antonio Gala, un majestuoso espacio con una acústica ideal para este tipo de eventos. Las entradas están disponibles en la página web de la Camerata Gala www.cameratagala.com.

La compañía Lírica 1811, fundada por Auxi Belmonte y Alejandro Muñoz en 2022 sigue apostando, junto a la Fundación Antonio Gala, por ofrecer espectáculos de calidad y accesibles. En su afán por acercar la ópera y la lírica en general a todos los públicos, trabajan ya en nuevos proyectos que incluyen, entre otros, espectáculos de ópera para niños.