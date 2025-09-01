El festival Sonraíz 2025 regresa a Carcabuey con un nuevo escenario y el abono Búho

El festival Sonraíz regresa a Carcabuey los próximos 19 y 20 de septiembre con una programación que vuelve a unir música, artes plásticas, gastronomía, asociacionismo, autocuidado y “artivismo” rural.

Con el 95% de los abonos generales vendidos y las entradas del Escenario Castillo y el abono Sábado ya agotadas, la organización ha dado a conocer los horarios oficiales y presenta dos grandes novedades: la creación de un nuevo escenario gratuito en la plaza de España y el lanzamiento del abono Búho, un pase pensado para quienes prefieren concentrar su experiencia en las noches del viernes y el sábado.

Iseo & Dodosound, Baiuca y Natalia Doco

Entre los conciertos destacan Iseo & Dodosound, Baiuca y Natalia Doco, cabezas de cartel de una programación que también contará con nombres como Le Parody, Delameseta, María del Tango, Carla Valenti, Lalola, Anaïs Begon o Electronic Flamenco Esquejes, que actuarán en los escenarios Parque, Monte y Castillo.

Natalia Doco. / CÓRDOBA

El Escenario Plaza será uno de los principales atractivos de esta edición. Instalado en la Plaza de España, se abrirá al público el sábado 20 de septiembre desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde, con punto de información, taquilla, merchandising, pulseras y una zona gastro de comida y bebida local.

Ludoteca infantil por la mañana

A mediodía tendrá lugar el Almuerzo Sonraíz y, ya por la tarde, la DJ cordobesa Ussuru Sound llenará de ritmo el espacio con una sesión de global beats. Además, las familias con abono Sonraíz podrán disfrutar de una ludoteca infantil en el Edificio de Usos Múltiples durante la mañana, y por primera vez Sonraíz contará con la colaboración de Greenpeace, que a las 16:30 horas ofrecerá un taller de “artivismo” dirigido a explorar cómo la creatividad y el arte pueden convertirse en herramientas de transformación social y medioambiental.

Junto a este nuevo espacio, la organización lanza el Abono Búho, una modalidad especial que permite acceder únicamente a los escenarios Monte y Parque durante las noches del festival, facilitando así la asistencia a quienes buscan concentrarse en la parte musical.

Experiencias Sonraíz: autocuidado y más

Las personas con Abono Sonraíz podrán acceder, además, a una de las cuatro experiencias exclusivas. Este año, se incluyen talleres enfocados en el autocuidado: la experiencia de biodanza del Estudio de Biodanza Oribá, Yoga del estudio El Quinto Elemento y Geometría Viva, un taller de Olote CreAcción Colectiva con Úrsula Tutosaus (artista) y Héctor Ibarra (musicoterapeuta) junto a Silvia Ruiz (psicóloga) y Nuria Paez (apicultora) en colaboración con Fademur. Además, la cuarta opción es la experiencia 'Paisajes Sonoros del Vino' de Bodegas Robles, que se completa con la intervención artística de Juan López López y las performers Almas de Cántaro.

El festival mantiene su compromiso con la cultura de raíz y la igualdad. Fademur organiza la mesa redonda El emprendimiento cultural en el mundo rural con una mirada de género, con la participación de Úrsula Tutosaus, Clara Gómez y Nati Villar. El colectivo Algazara, en concreto las creadoras Almudena Castillejo y Clara Gómez Campos proponen la creación del mural Metamorfosis, una intervención en el Museo de Carcabuey y estrenarán del documental sobre la intervención 'Soy mi propia musa'. Además, Almas de Cántaro estrenarán la performance Lume, que combina música, danza y performance desde una mirada contemporánea.

Más allá de la música y las artes, Sonraíz vuelve a poner en valor los sabores de la Subbética cordobesa, con degustaciones de los multipremiados internacionalmente aceites de oliva virgen extra de la DOP Priego de Córdoba, la miel de la Serranía de Córdoba y quesos artesanales del Cortijo La Calzada.

Horarios de Sonraíz 2025

Viernes 19 | Escenario Monte (noche): Apertura: 19:00; Inauguración y degustación gratuita María del Tango (20:00), Le Parody (21:30), Delameseta (23:00) y Carla Valenti (00:25). Cierre 03:00.

Sábado 20 | Escenario Plaza (gratuito, mediodía): Plaza de España: Punto de información Sonraíz + zona gastro (11:00–20:00), Almuerzo Sonraíz (13:30–16:00) y sesión Ussuru Sound (15:30)

Sábado 20 | Escenario Castillo (tarde):

Lalola (19:00) y Natalia Doco (20:00). Cierre 21:30

Sábado 20 | Escenario Parque (noche): Apertura 20:30; Anaïs Begon (20:45); Iseo & Dodosound (22:30); Baiuca (00:30); Electronic Flamenco Esquejes (02:20). Cierre 04:00.