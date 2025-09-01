El Festival Al Andalus ofrecerá tres conciertos paralelos al Mundialito de Clubes en Córdoba

Cultura y deporte se dan la mano. El Mundialito de Fútbol Juvenil Sub 18 que se celebra en Córdoba transcurrirá paralelo al Festival Al Andalus, que ofrecerá tres conciertos de estilos muy diferentes para animar la vida cultural del inicio de septiembre. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, la diputada provincial Narci Ruiz y el impulsor del campeonato, además de leyenda del fútbol, Manuel Sanchís, han presentado este lunes el programa del festival, que ofrecerá tres conciertos en tres salas diferentes de la ciudad.

Programación

La primera cita será el próximo viernes 5 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Góngora, una gala lírica con un elenco de artistas de talla mundial como Sabina Puértolas (soprano), Ismael Jordi (tenor) y Rubén Fernández Aguirre (pianista). El repertorio incluye arias clásicas conocidas por el gran público.

La sala Hangar acogerá el 7 de septiembre a las 20 horas un concierto tributo al Canto del Loco. En este caso, la entrada será libre hasta completar aforo.

Por último, el 9 de septiembre, el rock tomará el escenario del Teatro de la Axerquía con la banda madrileña Pignoise, referente nacional desde hace más de dos décadas "autores de la canción Nada que perder que se convirtió en sintonía de la famosa serie Los hombres de Paco", recordó Albás.

Las entradas para la gala lírica costarán entre 40 y 55 euros mientras las del concierto de Pignoise están a la venta entre 10 y 20 euros. Esas mismas entradas, que ya están a la venta, se podrán canjear por entradas para la final del torneo en el estadio del Arcángel el 10 de septiembre, según Manuel Sanchís, que ha destacado su especial interés por unir los eventos deportivos que organiza con el mundo de la cultura. "Lo hicimos hace unos años en Toledo con figuras de la ópera y fue un exitazo y desde entonces buscamos que la gente vincule esta cita deportiva con la música", ha apostillado.