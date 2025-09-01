Una exposición en Lucena refleja el diálogo entre culturas

El programa Septiembre sefardí relanza el conocimiento del legado judío en Lucena desde la apertura, en el Palacio de los Condes de Santa Ana, de una exposición titulada Diálogo y que plasma el intercambio cultural entre culturas, generaciones y países.

La primera planta del patio barroco, junto a la sala de las Tres Culturas, exhibe esta muestra con material cedido por la Biblioteca Nacional de Israel. El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, incidía durante la inauguración en «la reflexión» y la pedagogía sobre «los diferentes tipos de diálogo en torno a la cultura judía» que pretende favorecer esta iniciativa impulsada por la Red de Juderías de España y que permanaecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Paneles

Paneles explicativos, fotografías y recursos digitales accesibles mediante códigos QR ilustran el patrimonio sefardí y su repercusión en la construcción de Europa.

Los objetivos de esta exposición se enlazan con el propio lema de la Jornada Europea de la Cultura Judía, denominado El pueblo del libro, en este año 2025.