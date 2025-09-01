La editorial Almuzara publica ‘El desembarco de Alhucemas’ de Juan José Primo Jurado

La editorial Almuzara ha publicado El desembarco de Alhucemas, de Juan José Primo Jurado, coincidiendo con su centenario el próximo 8 de septiembre. El libro narra cómo bajo mando único y en una playa fortificada y ocupada por el enemigo, el desembarco «cambió la suerte de una España convaleciente aún de su descalabro noventayochista». Primo Jurado describe en este libro el desenlace de una «interminable guerra a la que España se vio abocada en nombre del sultán de Marruecos contra los sublevados rifeños».