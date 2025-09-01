Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este lunes 1 de septiembre.

Los tipos malos 2

En el Cine Delicias (c/ Frailes, 10) y el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 21.45, programan Los tipos malos 2. Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas. (FILMAFFINITY)

Materialistas

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 21.45 horas, proyecta Materialistas. Una joven y ambiciosa celestina de Nueva York se debate entre la pareja perfecta y su imperfecto ex. (FILMAFFINITY)