Una residencia artística reúne en Los Blázquez a catorce mujeres

El director y productor montillano Dany Ruz, junto a la Diputación de Córdoba, han dado forma por segundo año consecutivo a la residencia artística Arte Viva, Mujeres en Acción, que abrió sus puertas el pasado miércoles en Los Blázquez y se prolongará hasta el próximo 3 de septiembre.

El proyecto, pionero en Andalucía, reúne a catorce mujeres creadoras de disciplinas tan diversas como la literatura, las artes plásticas, la fotografía, el teatro, el cine y la música, que durante siete días comparten experiencias y talento en el albergue municipal de esta localidad.

Esta cita, organizada por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba y producida por Imprevisible Films, se enmarca en el Plan de Igualdad 2022-2025 y persigue un doble objetivo: impulsar el talento femenino y tejer redes de colaboración que conecten lo local con lo global.

Para lograrlo, las artistas disponen de un espacio concebido como laboratorio creativo, con talleres, mentorías personalizadas, charlas y sesiones de trabajo individual y colectivo. Todo ello culminará en una muestra final abierta al público, donde las participantes presentarán los frutos de esta intensa semana de creación.

Espacio de convivencia y transformación

«Queremos que esta residencia sea un espacio de transformación, donde las artistas encuentren inspiración en la convivencia y en el territorio, y donde el arte se viva como una herramienta de cambio y empoderamiento», señaló su director, Dany Ruz.

Además, esta segunda convocatoria ha incorporado una novedad importante: la inclusión de dos plazas para artistas no residentes en la provincia, lo que refuerza el carácter diverso y multicultural del proyecto. Así lo subrayó la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, al afirmar que «la misión del programa es capacitar, conectar y celebrar el talento femenino, proporcionando las herramientas y oportunidades necesarias para que cada participante pueda no solo crecer en su campo, sino también impactar de manera positiva en esta comunidad artística y cultural».

La alcaldesa de Los Blázquez, Zulima Perea, también manifestó su satisfacción por «poder poner a disposición nuestro pequeño municipio para un proyecto tan interesante, en el que las artistas participantes dejan su huella una vez concluido el encuentro».

Arte Viva garantiza el alojamiento, la manutención y los espacios de trabajo, y además propone una programación multidisciplinar que abarca desde poesía y fotografía hasta performance, música y artes visuales.