Pepe Atance estrena dos álbumes en Córdoba: la fusión hindú, chill y house que rompe fronteras

Tras meses de intenso trabajo en estudio, el productor y músico cordobés Pepe Atance, ahora bajo el nombre artístico ATC Music, anuncia un doble estreno musical que no dejará indiferente a nadie.

Este viernes, 29 de agosto, verá la luz Shaktism-Chill y este sábado 30, Shaktism-House. Ambos forman parte de un proyecto innovador que combina "sonoridades hindúes con chill out, house, new age e incluso matices celtas", detalla Atance, dando lugar a una propuesta diferente en la escena musical actual.

La producción, íntegramente realizada por ATC Music bajo su propio sello Atancemusik y distribuida por Distrokid, ha aprovechado los últimos avances tecnológicos "para conseguir un sonido envolvente, sofisticado y profundamente espiritual", explica. La mezcla entre instrumentos tradicionales y texturas electrónicas crea una experiencia inmersiva pensada tanto para la escucha íntima como para la pista de baile.

Disponibilidad global con sello local

Aunque el proyecto se ha gestado en Córdoba durante toda la primavera y el verano, su alcance será internacional. Los dos álbumes estarán disponibles en las principales plataformas digitales (Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music) y muy especialmente en la tienda oficial de Bandcamp de ATC Music, donde se concentrará la promoción y las ventas directas al público.

Mirando a septiembre: rescate histórico

El viaje musical de ATC Music no se detiene aquí. En septiembre, llegarán dos nuevas publicaciones: La CooperActiva Live (Redux 2025) (12 de septiembre) y La Cooperativa (Studio Redux 2025) (26 de septiembre). Estos trabajos tienen un valor especial: fueron grabados originalmente en cintas de casete en 1983/84, en condiciones técnicas muy precarias, y ahora han sido restaurados y reeditados con tecnología de vanguardia, manteniendo la esencia original de los músicos, instrumentos y voces.

Toda la información sobre estos lanzamientos y futuros proyectos estará disponible en las redes sociales oficiales de ATC Music (Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok y LinkedIn). Con este doble estreno, ATC Music reafirma su lugar como una de las voces más innovadoras de la escena cordobesa, proyectando su música desde Córdoba al mundo.