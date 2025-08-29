Albert Laro, 'cinetoker' con millones de seguidores: "Las redes sociales han democratizado la conversación sobre cine"

Albert Laro, 29 años, ha encontrado su lugar en la divulgación cinematográfica en la pantalla vertical del móvil. Sus vídeos charlando sobre cine, probablemente te hayan aparecido alguna vez mientras te deslizabas por TikTok. Pero él no habla de cine, lo contagia.

Con millones de seguidores atentos a sus recomendaciones, este joven 'cinetoker' ha logrado que películas olvidadas vuelvan a circular y que estrenos recientes se discutan más allá de la sala de cine. Sin embargo, Laro no se define como un crítico clásico, sino más bien como un puente entre el séptimo arte y una audiencia que consume cultura en 'clips' de un minuto.

En diciembre de 2021 subió su primer vídeo sobre películas en TikTok y el resto ya es historia. Ahora, con más de 5,2 millones de seguidores en TikTok y 1,2 en Instagram, no es solo el mayor 'cinetoker' de nuestro país, sino también un amigo con el que compartir impresiones después de ver una película. Sus vídeos convierten la crítica en conversación y demuestran que, en tiempos de 'scroll' infinito, aún hay espacio para detenerse y mirar el cine desde una nueva perspectiva.

¿Cómo te presentarías a alguien que todavía no te conoce?

Soy Albert, creador de contenido enfocado en cine y también algo de series. Empecé a subir vídeos en TikTok hace cuatro años, inspirado por cuentas de Estados Unidos, porque en España apenas había gente haciendo este tipo de vídeos. Y como siempre me había gustado grabar cosas relacionadas con mis aficiones, pensé: '¿Por qué no?'. Y funcionó muy bien, la comunidad creció muy rápido. De grabar en mi habitación pasé a tener oportunidades en festivales, entrevistas o colaboraciones con distribuidoras como Warner o Universal. Y básicamente eso es lo que hago: hablar de cine en TikTok e Instagram, comentar noticias, compartir mis películas favoritas y mantener informada a mi comunidad sobre la industria de Hollywood.

¿De dónde viene tu pasión por el cine?

Como a la mayoría, me nació de pequeño, cuando iba al cine con mis padres. Recuerdo que una de las primeras películas que fui a ver fue 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Luego también estaban 'Spider-Man', 'King Kong'... Fueron muchas realmente las películas que me fascinaron de niño. Ir al cine, entrar en una sala y sentir que la pantalla era mucho más grande que uno mismo, era algo muy abrumador de pequeño. A partir de ahí siempre me ha gustado ver películas, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando empecé a estudiar Comunicación Audiovisual. Ahí descubrí clásicos y movimientos de cine a los que quizás como espectador casual no les habría dado una oportunidad. Con 18-20 años pasé de ver películas de forma esporádica a hacerlo casi a diario.

¿Hubo alguna película que te marcara?

Sinceramente, no hay ninguna película que hiciera que me enamorase del cine de pequeño. Sin embargo, siempre me acuerdo de la primera película que me hizo llorar en un cine, 'Intocable'. Y, sin duda, me marcó.

La plataforma permite que, si tu contenido es bueno, llegue a la gente aunque no tengas seguidores. Eso me enganchó

¿Qué fue lo que te atrajo de TikTok como plataforma en un principio?

La sensación de libertad: nadie de mi entorno lo veía y podía experimentar sin presión. Además, la plataforma permite que, si tu contenido es bueno, llegue a la gente aunque no tengas seguidores. Al principio subía vídeos sin hablar: me grababa señalando un texto en pantalla en el que recomendaba películas. Funcionaba bien, así que lo repetí durante los primeros meses. Pero ya desde el principio tenía claro que quería hablar frente a la cámara, y poco a poco fui dando ese paso. Uno de los primeros vídeos que se viralizó fue explicando la banda sonora de 'Interstellar'. Hoy en día publico exactamente el mismo contenido en TikTok e Instagram, porque funcionan prácticamente de la misma manera: pienso un vídeo y lo adapto a ambas redes.

¿Recuerdas un momento clave en el que sintieras que todo esto iba en serio?

Siempre me acuerdo del día en que entrevisté a Zack Snyder [director de títulos como '300', 'Hombre de Acero' y 'Watchmen']. Fue hace dos años y la entrevista tuvo eco en medios como 'Variety' o 'DiscussingFilm'. Ver una respuesta de Snyder en mi entrevista citada en los principales portales de cine de Hollywood fue un momento muy especial. Sentí que lo que hacía podía tener un impacto real en el mundo del cine.

¿Cómo defines tu papel en este ecosistema? ¿Crítico, analista, creador de contenido…?

La gente, desde la mejor intención, me suele llamar crítico de cine. Pero yo no me considero un crítico de cine. Primero porque el crítico siempre busca la objetividad, y para mí no es un pilar a la hora de hablar de una película. Yo siempre digo que soy más un divulgador de cine en redes sociales. Al final, lo que hago es compartir mi pasión, acercar la actualidad de Hollywood y contagiar el amor por el cine al mayor número de personas posible.

¿Cuál consideras que es el mayor número de personas posible?

Siempre quiero llegar al mayor público posible. No solo a los cinéfilos, sino también al público general. Intento explicar de manera clara esos conceptos que podrían sonar demasiado técnicos, para que tanto un chaval de 18 años como alguien de 65 entiendan el vídeo. Creo que la clave está en no especializarte demasiado y hacer un contenido abierto y entendible para todo el mundo.

¿Cómo diferencias tu contenido del de otros comentaristas de cine?

Es algo que desde el último año me pregunto mucho. Cada día intento pensar nuevas formas de diferenciarme porque, al final, es natural que cada vez haya más gente haciendo este tipo de vídeos. A mí me gusta mucho: cuantos más seamos, más conversación hay. Pero diferenciarse es un reto. Intento combinar tres pilares: informar sobre noticias y actualidad cinematográfica, entrevistas exclusivas y meter un toque de humor de vez en cuando.

¿A qué crees que se debe el 'boom' de los creadores de contenido sobre cine?

Creo que la gente se ha visto superada por la cantidad de plataformas y estrenos que hay. Muchos no siempre confían en los algoritmos de Netflix o Prime, y buscan a alguien que les diga 'esto merece la pena'. Alguien que actúe un poco como una guía para saber, sobre todo, por dónde tirar y no malgastar tu tiempo. Y ahí es donde entramos los creadores de contenido.

Que me pararan por la calle me hizo ser más consciente de la responsabilidad que tengo al recomendar

¿Sientes que influyes en la decisión de la gente a la hora de ver películas?

Sí, aunque es algo que no pensaba en los primeros años. Sobre todo, a raíz de las veces que me han parado por la calle y contado que han visto algo gracias a mí. Eso me hizo ser más consciente de la responsabilidad que tengo al recomendar y de que mis recomendaciones pueden llevar a alguien a la sala de cine. Lo último que quiero es que alguien salga decepcionado del cine por algo que dije.

¿Cómo convivís los 'cinetokers' con la crítica de cine tradicional?

Creo que perfectamente. Era algo muy distinto hasta hace poco, pero ahora incluso medios especializados como 'Fotogramas' o 'SensaCine' se esfuerzan para adaptar su contenido a redes. Hoy en día, creo que si te dedicas al cine tienes que estar presente en redes sociales. Al final, hay espacio para todos.

¿En los próximos años, qué papel crees que tendrá TikTok en la promoción de películas?

Ya lo estamos viendo: los estudios cada vez colaboran más con creadores de contenido durante las promociones y el estreno de películas. Por ejemplo, las oportunidades para entrevistar a actores del reparto o gente que participa en un filme están creciendo mucho. En el mercado anglosajón ya es una realidad consolidada, y poco a poco también en el hispanohablante.

Las entrevistas son lo que me genera más nervios, pero si salen bien, me dejan enormemente satisfecho

¿Cuál consideras que es el mayor cambio que TikTok ha traído al mundo del cine?

Ha democratizado la conversación sobre cine, acercando la industria al público general.

¿Adónde te gustaría llevar tu carrera?

Me gustaría mucho conseguir más oportunidades de entrevistar al talento de Hollywood. De vez en cuando llega alguna oportunidad, pero no de forma recurrente. Hace un mes tuve la suerte de entrevistar a Jenna Ortega para el estreno de 'Wednesday' en Netflix. Las entrevistas son lo que quizás me genera más nervios e incertidumbre, pero si salen bien, me dejan enormemente satisfecho. Por ahí es por donde me gustaría tirar.

