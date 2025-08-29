Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este viernes 29 de agosto.

Campamento Garra de Oso

En el Cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 21.45, programan Campamento Garra de Oso. Narra la historia de Maia y Jan, dos niños que deben luchar para salvar su campamento de verano de las manos de un constructor excéntrico. Para lograrlo, buscarán a un oso que se dice que aún vive en el valle, con la ayuda de Fritz, una mofeta parlante y gruñona. (FILMAFFINITY)

Materialistas

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 21.45, programan Materialistas. Una joven y ambiciosa celestina de Nueva York se debate entre la pareja perfecta y su imperfecto ex. (FILMAFFINITY)

Materialistas

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 21.45 horas, proyecta Materialistas. Una joven y ambiciosa celestina de Nueva York se debate entre la pareja perfecta y su imperfecto ex. (FILMAFFINITY)