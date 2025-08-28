Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este jueves 28 de agosto.

Karate Kid: Legends

En el Cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 21.45, programan Karate Kid: Legends. En Karate Kid: Legends, tras una tragedia familiar, el prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de kárate, pero sus habilidades no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han (Jackie Chan), pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales. (FILMAFFINITY)

Materialistas

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 21.45, programan Materialistas. Una joven y ambiciosa celestina de Nueva York se debate entre la pareja perfecta y su imperfecto ex. (FILMAFFINITY)

Marco

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 21.45 horas, proyecta Marco. Enric Marco Batlle fue un sindicalista español que ejerció como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y como Presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza, sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Más adelante, se acabó descubriendo que había falseado datos de su biografía para aparecer como superviviente del campo de concentración de Flossenburg, durante la IIGM. (FILMAFFINITY)