El Guitar Fest Paco de Lucena ofrecerá seis conciertos gratuitos en espacios emblemáticos

El Ayuntamiento de Lucena, a través de las Concejalías de Cultura y Turismo, ha presentado la edición 2025 del Guitar Fest Paco de Lucena, un festival que convierte a la ciudad en punto de encuentro internacional en torno a la guitarra, instrumento español por excelencia y puente entre culturas.

Incorporando a su nombre, por segundo año consecutivo, a quien fuera un gran figura histórica de la guitarra en la segunda mitad del siglo XIX, el festival se celebrará del 18 al 21 de septiembre en espacios emblemáticos como el Castillo del Moral, la Casa de los Mora y el Palacio de los Condes de Santa Ana, con “una programación cuidada al máximo para ofrecer un cartel de gran calidad, desde los artistas locales que dan prestigio al festival, hasta figuras internacionales con amplia trayectoria”, en palabras del concejal de Cultura, Francisco Barbancho, acompañado en la presentación por el director artístico del festival, Domingo Escobar.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo, gracias al apoyo económico del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, que colabora en la financiación con el Ayuntamiento de Lucena, que confía en el impulso que este festival va adquiriendo con una proyección exterior cada edición más relevante.

Programación

El primero de los eventos lleva por título Atardecer de guitarra flamenca en el Paso de Ronda (18 de septiembre, en el Castillo del Moral, a las 20.30 h.). El Concierto inaugural correrá a cargo del maestro Román Carmona Carmonilla, acompañado de dos de sus alumnos, Joaquín Carmona e Iker Patricio.

Presentación de la programación del festival. / CÓRDOBA

Colores del siglo XX será el 19 de septiembre, en la Casa de los Mora a las 20.30 horas, con un recital del guitarrista clásico francés Antoine Guerrero, ganador de más de una decena de premios internacionales.

Viaje musical de la guitarra española a Armenia se celebrará el 20 de septiembre también en la Casa de los Mora (12.30 horas), en un concierto-conferencia de Laurent Boutros, guitarrista y compositor francés de raíces armenias.

Ya el 20 de septiembre (Castillo del Moral, 20.30 horas) se podrá disfrutar de Flamencas de Las Migas, una de las formaciones españolas de flamenco más internacionales, ganadoras de un Latin Grammy y nominadas en tres ocasiones.

El Guitar Fest de Lucena se cierra el 21 de septiembre con un doble programa (Palacio de los Condes de Santa Ana, 19.00 h.): Cruce de caminos, un recital de Teresa Jiménez, guitarrista flamenca cordobesa, acompañada del percusionista Daniel Morales Mawe; y Solo Guitar con Mar Sánchez, guitarrista y compositora formada en conservatorios de prestigio internacional, que ofrecerá un viaje íntimo y vanguardista a través de la guitarra.