EN MADRID
Abre la capilla ardiente en la SGAE de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico
Los primeros en llegar han sido su viuda y sus hijos y minutos después lo ha hecho Ramón Arcusa, su compañero del Dúo Dinámico, visiblemente afectado
EFE
La capilla ardiente de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico fallecido ayer en Madrid, ha abierto a las 11h de esta mañana en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, donde decenas de seguidores hacían cola desde minutos antes de la apertura.
Los primeros en llegar han sido su viuda y sus hijos y minutos después lo ha hecho Ramón Arcusa, su compañero del Dúo Dinámico, visiblemente afectado. "Nos queda el recuerdo y las canciones", ha dicho a los medios antes de entrar.
En el interior, el féretro está flanqueado por dos grandes fotografías del músico fallecido y múltiples coronas de flores enviadas por familiares y amigos y una de ellas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Está previsto que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visite la capilla ardiente en torno a las 13:00 horas.
Sus seguidores han señalado en declaraciones a EFE la deuda que sienten con el coautor de himnos como 'Resistiré' o 'Quince años tiene mi amor'. "En los momentos más difíciles nos levantó la moral", ha dicho uno de ellos.
Maribel, llegada desde Valencia, recordaba los kilómetros de carretera que ha hecho junto a sus padres desde que tenía 10 años para asistir a sus conciertos.
El velatorio estará abierto al público hasta las 20:00 horas.
