La banda montillana Feed Soul Band se hace con el primer premio del Concurso de Maquetas Rurales de Hinojosa

La banda montillana Feed Soul Band se ha alzado con el primer premio en la gran final del cuarto Concurso de Maquetas Rurales Ciudad de Hinojosa, celebrada en el Parque de la Constitución de Hinojosa del Duque, tras una velada que reunió a los tres grupos finalistas entre más de 300 propuestas llegadas desde todos los rincones de España.

El grupo liderado por Manuel Ramírez Águila y Félix Luque-Romero Mesa firmó una actuación cargada de energía, donde hip-hop y rock se fusionaron para ofrecer un directo poderoso.

El concurso volvió a batir récords de participación con más de 300 bandas inscritas. Los estilos fueron tan variados como el propio mapa sonoro del país. Sin embargo, solo tres grupos lograron llegar a la final: Manía, desde Madrid; El Niño Erizo, de Jaén; y Feed Soul Band, desde Montilla.