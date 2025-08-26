Rehabilitan cinco obras de José de Mora para una gran exposición en la Catedral de Granada

La Junta ha rehabilitado cinco de las obras de José de Mora, piezas que forman parte de una exposición con medio centenar de esculturas proyectada en la Catedral de Granada para recorrer la trayectoria de este maestro granadino.

La restauración de estas piezas se desarrolla en el Monasterio de la Cartuja, un trabajo para recuperar el Busto de Ecce Homo (1642-1724) y el Busto de Dolorosa (1675-1700), ambos del convento de Monjas Dominicas de Santa Catalina de Zafra; y el Busto de Dolorosa (1642-1724) del Convento de Monjas del Corpus Christi de Granada.

La Junta trabaja también en las esculturas de madera policromada y telas encoladas, San Bruno (1642-1724), del Monasterio de Cartuja; y San José con el Niño (1701-1733), también de La Cartuja.

El delegado de Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, han repasado en La Cartuja el avance de la intervención en estas obras que formarán parte de la exposición 'José de Mora. El barroco espiritual".

Se trata de una exposición que, desde septiembre y hasta principios de 2026, repasará en la Capilla Mayor de la Catedral de Granada la esencia del barroco de José de Mora.

Este proyecto expositivo que permitirá contemplar por primera vez muchas de las obras de José de Mora, contextualizadas con las de sus contemporáneos, quince de las cuales han sido restauradas para la ocasión por hasta doce equipos de profesionales que coordina la Archidiócesis de Granada.

La exposición está organizada conjuntamente por la Junta y la Archidiócesis de Granada y reunirá más de medio centenar de obras de José de Mora y de quienes le precedieron, acompañaron y sucedieron, desde Alonso Cano, Pedro de Mena y Juan Puche a José Risueño, Bernardo de Mora el Viejo, Diego de Mora y Bernardo de Mora el Joven.

Entre las obras que podrán verse de manera conjunta en la Catedral de Granada, distribuidas en seis ámbitos expositivos, destaca el Cristo de la Misericordia de la Iglesia de San José la Soledad, recientemente restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

También el Cristo de la Sentencia de la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la imagen procesional de más proyección en la Semana Santa granadina; algunas de las esculturas monumentales del Sagrario de la Cartuja de Granada o las esculturas de la Capilla Salazar de la Mezquita Catedral de Córdoba.

La exposición 'José de Mora. El barroco espiritual' reúne piezas procedentes de los templos, hermandades y parroquias de la Archidiócesis de Granada, así como de otras iglesias y colecciones de Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada.

Recibirá obras prestadas del Museo de Bella Artes y la Academia de Bellas Artes de Granada, la Fundación Rodríguez Acosta, las catedrales de Córdoba y Málaga y conventos e iglesias de Jaén, Córdoba o Sevilla