Comienza una nueva edición del Festival de la Canción de Priego

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para tomar parte en el Festival de la Canción Turismo de Priego, organizado por el Ayuntamiento y que este año alcanza su sexta edición consolidado ya, pese a su corta existencia, como uno de los eventos musicales de referencia en el ámbito nacional.

Así lo puso de manifiesto en su presentación Javier Ibáñez, edil del Consistorio prieguense y presidente-coordinador del evento, recordando el crecimiento experimentado en las ediciones precedentes tanto en el número de artistas presentados como en la calidad de los mismos.

En cuando a la presente edición, Ibáñez adelantaba que los interesados en tomar parte en la misma podrán enviar hasta el 4 de octubre un vídeo, en formato vertical, al correo festivalpriego@gmail.com, junto al formulario de inscripción y los datos requeridos en las bases, disponibles en la web mascaronpriego.com.

Gala final el 25 de octubre

Según Ibáñez, se seleccionarán 10 finalistas entre todos los vídeos recibidos, que competirán en la gala final prevista para el 25 de octubre a las 21.00 horas en el Teatro Victoria. La cita contará con José Guerrero Roldán El Yuyu como presentador, y con la actuación especial de Manuel Lombo y Chico Pérez.

En lo que respecta al público, las entradas para asistir a la gran final serán gratuitas hasta completar aforo y podrán retirarse en la Oficina de Turismo a partir del 15 de octubre.

En cuanto a los premios, Ibáñez ponía de manifiesto que el primer clasificado percibirá 2.000 euros, 1.000 el segundo y 300 el tercero. Además, se mantiene el Premio Provincial de 500 euros destinado a participantes cordobeses y, como novedad, se incorpora un Premio del Público de 300 euros, patrocinado por la empresa local Datacom.