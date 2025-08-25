Montilla prepara las bodas de oro de su Cata Flamenca

El complejo Envidarte de Montilla acogerá este próximo sábado, a partir de las 22.00 de la noche, la quincuagésima edición de la Cata Flamenca, un evento que se ha convertido en todo un referente del calendario cultural andaluz y que marca el inicio simbólico de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles. Y no será una noche cualquiera: medio siglo de historia se dará cita sobre el escenario en una velada que evocará el legado que ha hecho del flamenco un lenguaje universal.

El cartel de esta edición tan especial, obra del artista montillano Rafael Rodríguez, no es un simple anuncio: es un homenaje visual a cinco décadas de pasión por el cante y el baile. Con su estilo inconfundible, Rodríguez ha logrado condensar en un solo lienzo la esencia de un festival que ha visto pasar por sus tablas a lo más granado del arte jondo.

Evento con solera

«La Cata Flamenca es un festival con solera, consolidado como uno de los más importantes del panorama nacional e internacional, que contribuye a proyectar la marca Montilla y a dinamizar la actividad cultural y económica de nuestro municipio», afirmó el alcalde, Rafael Llamas, quien felicitó a la Peña Flamenca «El Lucero» por su papel decisivo en la organización del evento desde sus inicios.

Por su parte, el presidente de la entidad, Salvador Córdoba, subrayó la relevancia de esta edición. «Este año tenemos una programación muy especial, con artistas que son auténticos referentes del flamenco actual. Además, contamos con la colaboración del Festival Cante de Las Minas en nuestro 50.º aniversario, algo que nos llena de orgullo». Por este motivo, el cantaor linarense Francisco Javier Heredia Hernández, más conocido como Isco Heredia —que este año se ha alzado con el primer premio por Tarantas en el certamen que tiene lugar en la localidad murciana de La Unión—, actuará en Montilla acompañado a la guitarra por Julio Romero Santiago.

Cartel de lujo

El festival volverá a contar con el médico y poeta montillano Antonio Varo Baena como maestro de ceremonias y ofrecerá una velada única que reunirá sobre el escenario a figuras consagradas y a artistas que son puro presente del flamenco: Antonio Reyes, Carmen Linares, El Pele y Antonio Mejías al cante, acompañados a la guitarra por Paco Cepero, Edu Espín, Salvador Gutiérrez y Niño Seve. A su vez, la bailaora Mercedes de Córdoba pondrá el broche de oro a la Cata Flamenca.