OCIO
Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación
Estas son las proyecciones en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés.
Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este viernes 22 de agosto.
Agárralo como puedas
En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan Agárralo como puedas. El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. (FILMAFFINITY)
Agárralo como puedas
En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 21.45, programan Agárralo como puedas. El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. (FILMAFFINITY)
Sin cobertura
El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Sin cobertura. Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado… y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista. (FILMAFFINITY)
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- Zara abrirá en septiembre su nueva tienda en la calle Jesús y María
- Desagradable 'reto viral': cierran durante un día la piscina de La Rambla por la presencia de restos fecales
- Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante
- Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena