Jóvenes promesas del flamenco de Córdoba y Medina Azahara en el broche cultural del verano

Córdoba despedirá el verano con una programación de conciertos y festivales que llenarán de música las noches de agosto y principios de septiembre y en la que brillará el flamenco y las voces de los artistas emergentes de la ciudad, que tendrán un papel protagonista. En la capital, el Centro de Recepción de Visitantes será el epicentro de varias actuaciones. En este sentido, este viernes 22 de agosto subirá al escenario María Castro, mientras que la semana siguiente llegará el turno para Sonia Monje. El ciclo continuará el 30 de agosto con Al calor del flamenco, una velada dedicada al arte jondo con la cantaora Inma de la Vega y el bailaor Paco de Dios.

Una agenda musical diversa en toda Andalucía

Más allá de Córdoba, la música también resonará en otras provincias. Cádiz abre la semana con Melody en el Cabaret Festival de El Puerto de Santa María y Andy y Lucas el 21 de agosto. Medina Azahara y El Arrebato completarán la programación en Conil, mientras que el ciclo Música del Mar y el Bahía Sound acercarán a grupos como OBK, Seguridad Social y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

En Málaga, Leiva presentará su Tour Gigante en el Marenostrum de Fuengirola el 23 de agosto, un día después de que Pastora Soler repase su trayectoria en el escenario de la Fundación Unicaja. El Starlite de Marbella sigue como gran referente, con India Martínez, Alejandro Fernández y Camilo como principales reclamos. La agenda malagueña también se completará con Rosario Flores en Casares y el Selvatic Málaga Fest en septiembre.

Almería celebrará el Cooltural Fest con nombres como Love of Lesbian, Amaia o Viva Suecia, mientras que Huelva recibirá a Manuel Carrasco el 22 de agosto en Isla Cristina, un esperado regreso a su tierra natal.

Otros espectáculos

Granada despedirá agosto con La Húngara, The Row Band y un ciclo Candlelight dedicado a Hans Zimmer y Coldplay. La primera Bienal de Flamenco abrirá el 6 de septiembre con Pedro el Granaíno. En Jaén, la Feria de Linares traerá a Nacha Pop, Duncan Dhu, Camilo y Omar Montes entre otros, mientras que Baeza acogerá Alma en Cuba el 4 de septiembre.

Sevilla, por su parte, vibrará con Sabina en la Maestranza los días 2, 4 y 6 de septiembre, además de Amaral en el ciclo POP del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El Alcázar y el Hotel Alfonso XIII ofrecerán también conciertos de música clásica y versiones de rock.

Con esta agenda, Andalucía despide el verano ofreciendo un amplio abanico de estilos y artistas para todos los gustos, con Córdoba reafirmando su apuesta por el flamenco y la música en directo.