Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este miércoles 20 de agosto.

Votemos

El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Votemos. En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio del ascensor. Sin embargo, la inesperada noticia de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo. Largometraje basado en un cortometraje del director y en su propia obra de teatro. (FILMAFFINITY)

El 47

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan El 47. «El 47» cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñó del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró. Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70. (FILMAFFINITY)

Rita

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Rita. Sevilla, verano de 1984. Rita y Lolo son dos hermanos, de 7 y 5 años, que viven en el seno de una sencilla familia de clase obrera. Comienzan las vacaciones de verano y el país entero está revolucionado con la Eurocopa de fútbol, donde España ha llegado a la final. El calor aprieta y Rita sueña con ir a la playa, pero la vida en el barrio le ofrece otra realidad. (FILMAFFINITY)