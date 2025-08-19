«Hay que crear conciencia e historias con alma»

-¿Confiaban en el vertiginoso éxito de ‘Piedra, papel o tijera’?

-Desde el día que leí el guion, me enamoré de la historia y de los personajes. Llamé a Nach Solís, el guionista, y le di las gracias por poner en mis manos esta joya. Tenemos un equipo artístico y técnico de lujo y hemos hecho una película preciosa y con el corazón.

-¿Cómo se concibió la historia plasmada en el corto?

Está concebida a raíz de que una de las mejores amigas de Nach Solís falleció de cáncer y quiso contar esta historia pensando si realmente esto que contamos le hubiese pasado a él.

-¿Por qué eligieron esta temática sobre la dignidad al final de la existencia vital?

-Nach y yo nos conocimos en el Festival de Cine de Huelva, donde él estaba seleccionado con Paris70 y yo con Cementerio de Coches. Yo recién llegaba de México y conecté muy bien con él y con más compañeros de la industria, hasta terminar diciendo: «A ver si algún día trabajamos juntos». Esa frase se hizo realidad. Nach confió en mí para asumir la dirección. Como él ya me conoce y sabe que soy sensible, que me gusta contar historias sociales y con alma, me presentó Piedra papel o tijera, que para mí fue un regalo.

-¿Qué otras historias se entremezclan en la trama?

-Hay varias historias en la trama, realmente es un corto de 18 minutos que pasa por varias fases. Hablamos del tema LGTB, violencia de género, pero muy integrado todo y sin clichés. Estamos en la sección oficial del Festival de Cine de Cabra, calificador para los Premios Goya, y me encantaría que la gente de mi tierra, de Lucena y de Córdoba, lo pueda disfrutar.

-¿Qué le lleva a inclinarse siempre por los contenidos de compromiso social?

-Hay que dejar un mensaje claro en una película, y más cuando se trata de un corto. Ya sabemos que contar historias en un formato pequeño, de cinco a 20 minutos, es muy difícil, por eso siento que hay que crear conciencia y hacer que el espectador se vaya con el corazoncito encogido. Me gusta hacer sufrir con el cine, soy muy dramático.

-¿Cuáles de los premios y reconocimientos recibidos en estos meses han catapultado definitivamente este trabajo?

-Llevamos solamente cinco meses de distribución y está siendo una locura absoluta de éxito. Acumulamos más de 40 selecciones, 14 nominaciones y 8 premios. Si algo hay que destacar serían las dos nominaciones de los Premios Fugaz a mejor banda sonora para Sofía Sainz y mejor guion para Nach Solís.

-¿Qué supondría tener una nominación en los Premios Goya?

Sería un regalo, porque el equipo entero está muy inmerso en el proyecto, hicimos piña en el rodaje, realizado en una casa rural de Priego de Córdoba. Estamos maravillados todos.

-¿En qué proyectos se encuentra trabajando actualmente? ¿Es el momento de lanzarse al formato del largometraje?

-Actualmente voy a sacar mi segundo largometraje documental que rodé en Lucena, justo en la Semana Santa. Un proyecto social, de dos mujeres fuertes y valientes que nos van a cautivar con su historia. Historias de superación, de valentía y que nos harán reflexionar y valorar lo que tenemos en la vida. También en 2026 empiezo a rodar mi primer largometraje de ficción, titulado Aaron, con el que estoy muy emocionado y feliz. Es una película que produce El Sueño Eterno Pictures y es todo un reto para mí.

-¿Cuáles han sido sus proyectos predilectos?

-A mí me ha dado la base mi yo actor, cuando empecé en Amar es para siempre, la gente empezó a conocerme; luego me fui a México y poco a poco me fui construyendo para ser quien quiero ser, que es el director de cine social, melodramático, que quiere curar con el cine. Para mí, el mayor premio es continuar cada día trabajando y aprendiendo.