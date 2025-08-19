Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este martes 12 de agosto.

Una quinta portuguesa

El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Una quinta portuguesa. La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. (FILMAFFINITY)

Por todo lo alto

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan Por todo lo alto. Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida... (FILMAFFINITY)

Los aitas

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Los aitas. En la periferia obrera del Bilbao de finales de los años 80, un equipo infantil de gimnasia rítmica tiene la oportunidad de participar en un campeonato internacional en Berlín. Ante la imposibilidad de que las madres acompañen a sus hijas, la tarea recaerá en los padres, que no parecen muy interesados en el viaje, ni en ese deporte, ni casi incluso en sus propias hijas. (FILMAFFINITY)