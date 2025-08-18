El mural de la cordobesa María Ortega, un gran lienzo en las Rías Baixas

«Para mí, las paredes son un lienzo sobre el que trabajo. Mi creación es espontánea». Junto a la ría de Vigo (Pontevedra), un edificio de siete plantas luce un impresionante mural en su fachada que representa la naturaleza, el cosmos y el tiempo. La obra, creada por la artista cordobesa María Ortega, ha sido reconocida como la quinta mejor del mundo este mes de julio por la prestigiosa plataforma Street Art Cities.

Bajo el título El presente desde el que miramos, Ortega quiso plasmar la fusión entre la naturaleza y el paisaje de las Rías Baixas. Lo hizo en el marco del certamen Vigo, cidade de cor, que cada año llena de color nuevos rincones de la ciudad. Para dar vida a este mural, la artista trabajó durante cuatro días en un andamio «sola y a destajo» y se inspiró en su tierra natal hasta incluir una rama de olivo como símbolo. Los tonos verdes y azules, habituales en su obra, son protagonistas absolutos. A través de ellos transmite un mensaje profundo: «Quería hablar de la importancia de detenerse a observar el paisaje en medio del caos y la velocidad de la vida».

En sus más de veinte años de trayectoria, Ortega ha buscado siempre esa conexión con lo espiritual, dejando huella con cientos de obras por toda España. En Córdoba capital, por ejemplo, destacan sus murales en los CEIP Torre Malmuerta y Jerónimo Luis de Cabrera, el IES Grupo Cántico y los Jardines de Orive.

Inspiración en "cualquier lado"

Para Ortega, la inspiración puede surgir «de cualquier lado». En el caso del mural de Vigo, partió de «un cuadro que había pintado» y, a partir de ahí, desarrolló y moldeó la obra, siempre pintando «de arriba hacia abajo» y que por la noche «se funde con el cielo». Esta cordobesa de 42 años se siente «muy afortunada» y concibe las paredes de los edificios como «un lienzo gigante donde me dejo llevar y suelto toda mi creatividad».

El proceso de creación es también una experiencia enriquecedora. Ortega suele implicar a los vecinos, especialmente en los murales para colegios, donde los niños participan activamente. El contacto con la comunidad y el afecto recibido durante el trabajo son, para ella, «muy gratificantes».

La artista confía en que este reconocimiento le acerque a nuevos proyectos. Y, aunque se permita algún descanso, tiene claro que su verdadera pasión es dejar su inconfundible huella en espacios que, sin su arte, pasarían desapercibidos.