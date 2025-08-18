Música
Manolo García actuará en Pozoblanco el 8 de noviembre
Presenta su último disco, 'Drapaires Poligoneros', que sale el 31 de octubre
El idilio entre Manolo García y Pozoblanco continuará el próximo 8 de noviembre, fecha en la que el artista actuará en el Teatro El Silo, lugar en el que arrancó su última gira de teatros con una doble cita. El concierto ha sido presentadoeste lunes por el alcalde de la localidad, Santiago Cabello; la concejala de Cultura, Marisa Sánchez, y el responsable de la gerente de la empresa promotora, Jorge Lozano.
La de Pozoblanco será la segunda fecha de una gira que arrancará en Cáceres y en la que el artista presentará su último disco, Drapaires Poligoneros. Un trabajo discográfico compuesto por quince temas que verá la luz el próximo 31 de octubre. Durante esta gira de teatros, Manolo García recorrerá quince ciudades de la geografía española antes de subirse a los escenarios con El Último de la Fila.
Venta de entradas
El concierto será un viaje por sus tres décadas de carrera, combinando los nuevos temas con versiones renovadas de Arena en los bolsillos, su debut en solitario, que superó el millón de copias y le valió cinco premios, y sus éxitos más icónicos. Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el 23 de septiembre por los canales habituales.
Los responsables políticos del Consistorio han insistido en que "tener a Manolo García de nuevo aquí es un orgullo. No solo por su talento, sino porque confirma que Pozoblanco es un referente cultural".
