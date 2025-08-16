Jornadas iberorromanas
La Almedinilla íbera y romana se disfruta en Festum
La localidad de la Subbética acoge hasta hoy domingo la décimo octava edición de sus jornadas centradas en este período histórico.
El banquete 'Los placeres de la mesa romana', que tenía como escenario el Coliseo de Almedinilla, ha cerrado este sábado otra intensa jornada de la décimo octava edición de Festum, que desde el pasado día 13 y hasta hoy domingo se está celebrando en distintos enclaves de la localidad de la Subbética.
El hilo conductor de las actividades programadas son los últimos días de la monarquía romana y, en concreto, Lucrecia, una de las figuras femeninas más significativas de la antigua Roma, hasta el punto de provocar el fin de la monarquía y el nacimiento de la República. Precisamente, el pasacalles con el que se escenificaba la historia de Lucrecia, la patricia violada por Sexto Tarquino, que posteriormente se suicida por cuestión de honor, ha generado multitud de comentarios en redes sociales empañando en cierta medida el arranque de esta edición. Hasta tal punto que el PP de la localidad ha anunciado en un comunicado que pedirán responsabilidades, ya que, a su juicio, «lo que hoy (por el jueves) hemos presenciado es una vergüenza: una manifestación ideológica, feminista y de lucha de clases, metida con calzador en unas jornadas romanas que solo pretende adoctrinar».
Intensa programación
Al margen de esta polémica, la programación de esta nueva edición de las jornadas iberorromanas se está desarrollando con total normalidad y una destacada participación de público, particularmente este sábado en el exterior del Museo Histórico-Arqueológico, que se ha transformado en un cardo romano, en el que se han recreado escenas de la vida cotidiana en una calle de la época con talleres, conferencias, gastronomía, artesanía, etcétera, contándose para ello con la participación de un importante número de asociaciones y colectivos de la geografía española relacionados con esta temática.
También durante este sábado se ha contado con un espacio en el que los más pequeños han tomado parte en talleres lúdico-educativos, representándose varios monólogos en los que se ha dado vida a distintos personajes de este período.
La programación de esta edición continúa durante toda la jornada de este domingo, clausurándose a las 21.00 horas en la Casa de Cultura con la obra Plauto Mix.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Un paso más para mejorar la entrada oeste al barrio de los Olivos Borrachos
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares