El Festival del Cante Grande Fosforito rinde homenaje a Juan Ortega Chacón

Con un homenaje al profesor Juan Ortega Chacón, figura clave en la historia reciente del flamenco pontanés y gran referente de la cultura local, arrancó en la noche de este jueves en la caseta municipal la 59ª edición del Festival del Cante Grande Fosforito de Puente Genil, una gala para cuya organización ha recibido el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba.

Al cante estuvieron Arcángel, Pedro el Granaíno, Julián Estrada y Fabiola Pérez 'La Fabi'. En cuanto al baile, contó con la presencia de Juan Tomás de la Molía, que fue el encargado de abrir el evento y una de las novedades de esta edición.

Pedro el Granaíno, una de las voces más queridas del panorama actual, estuvo acompañado a la guitarra por Patrocinio Hijo. Además, este año regresó a las tablas de la caseta municipal el pontanés Julián Estrada, que estuvo acompañado por Manuel Silveria y Jesús Zarrías. El cartel contó también con Arcángel, imprescindible del flamenco contemporáneo, acompañado por Miguel Ángel Cortés a la guitarra. Por último, en el festival actuó La Fabi, cantaora de garra y compás.

Como novedad, el festival ha incluido este año la de situar la actuación del cuadro de baile al principio de la gala y no como intermedio, para evitar los cambios de escenario y hacerla más ágil.

Respecto al homenajeado, nacido en Puente Genil en 1948, es mucho más que un amante del flamenco. Historiador, conferenciante, articulista, cofrade y manantero apasionado, la trayectoria vital de Juan Ortega Chacón está entretejida con los latidos más hondos de la identidad pontana. Desde su infancia, quedó atrapado por los cantes y los quejíos, y con los años se convirtió en un presentador carismático de festivales flamencos por toda la geografía nacional, ganándose el cariño de artistas y aficionados.

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Puente Genil apoyaron en su día por unanimidad que fuese el profesor el protagonista, este año, como homenajeado, del festival flamenco.

Medalla de Oro de Puente Genil desde 2022 y pregonero de la Semana Santa en 1994, Ortega Chacón ha tejido con su palabra una historia de amor al arte jondo y a las tradiciones de su pueblo. El homenaje no solo reconoce su legado, sino que también lo inscribe para siempre en la memoria del Festival de Cante Grande.